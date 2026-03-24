Führte MLFL-Teilnahme bei Daniel und Nadine zu Problemen?

Daniel Roth und seine Partnerin Nadine haben ihre Beziehung bei Make Love, Fake Love auf die Probe gestellt – und ziehen nun ein positives Fazit. Am Rande der Modenschau von Eric Sindermann (37) sprachen die beiden Reality-TV-Teilnehmer mit Promiflash über ihre Erfahrungen in dem Format. Dabei machte Daniel deutlich, dass die TV-Teilnahme ihre Partnerschaft keineswegs belastet, sondern vielmehr gestärkt habe. "Also von meiner Seite aus kann ich sagen, dass 'Make Love, Fake Love' uns noch mal gestärkt hat. Obwohl, wir sind auch sehr stark reingegangen. Dieses Format hätte unsere Beziehung niemals auseinanderbringen können", erklärte er.

Nadine pflichtete ihrem Verlobten bei und zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Ausgang der Show. "Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also, er hat sich ja supergut geschlagen. Egal, was er gemacht hätte. Ich hätte hinter ihm gestanden. Von daher hat uns das wirklich nur gestärkt", verriet sie im Gespräch mit Promiflash. Die Worte der beiden machen deutlich, dass sie als Paar gefestigt aus der TV-Erfahrung hervorgegangen sind und ihre Bindung durch die gemeinsame Herausforderung sogar noch intensiviert wurde.

Das zeigte sich auch, als Daniel seiner Nadine kurz nach der Ausstrahlung einen Heiratsantrag machte. Die beiden Realitystars ließen ihre Fans auf Instagram an dem besonderen Moment teilhaben. In einer romantischen Diashow präsentierten sie Bilder eines Bootsausflugs vor der traumhaften Kulisse der Amalfiküste. Vor Positano kniete Daniel schließlich auf dem Wasser vor seiner Partnerin nieder. Zu den Fotos schrieb der Kandidat nur: "Sie hat Ja gesagt."

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Imago Daniel Roth und Nadine beim Dr. Sindsen Fashion-Event im Hofbräuhaus Berlin

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RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Daniel

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Instagram / dannusch Realitystar Daniel Roth mit seiner Freundin Nadine, Juli 2024