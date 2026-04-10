So steht es um Zukunftspläne von Ferris und Mia nach MLFL

Ferris und Mia haben bei der vierten Staffel von Make Love, Fake Love im Jahr 2026 den dritten Platz belegt und ziehen trotzdem ein positives Fazit ihrer gemeinsamen Teilnahme. Im Interview mit Promiflash verrät das Paar nun, ob sie bereits konkrete Zukunftspläne schmieden – etwa in Richtung Verlobung oder Hochzeit. "Also, wir sind ja beide noch sehr jung und wir sind jetzt gerade mal zwei Jahre zusammen", erklärt Ferris im Gespräch. Er bittet um etwas Geduld, deutet aber an, dass es früher oder später weitere gemeinsame Schritte geben wird. "Ich glaube, man kann uns so ein bisschen Zeit geben, aber früher oder später wird schon was passieren", fügt der Realitystar hinzu.

Auf die Frage von Promiflash, was sie am meisten aneinander schätzen, wird das Paar noch konkreter. "Ich würde sagen, ihre Ehrlichkeit und ihr Vertrauen. Das ist so. Also, ich weiß, egal was passiert, dass sie immer hinter mir steht und das hat man jetzt auch durch die Show wieder gesehen. Und auch im echten Leben ist es so – das mag ich ja am meisten", schwärmt Ferris. Mia betont ebenfalls die Bedeutung von Ehrlichkeit in ihrer Beziehung. "Ja, ich gehe da auf jeden Fall auch mit Ehrlichkeit mit, weil es das Wichtigste für mich in einer Beziehung ist. Und ich glaube, man hat ja auch in der Show gesehen, dass er immer ehrlich war, auch wenn's ja eigentlich darum ging zu lügen", erklärt sie.

Die beiden haben sich während der Show offenbar gut geschlagen und ihre Beziehung unter Beweis gestellt. Erst kürzlich hatte sich Ferris zu einem anderen Thema rund um "Make Love, Fake Love" geäußert: Elena Miras (33) hatte nach den Dreharbeiten einen Großteil des männlichen Casts auf Social Media blockiert – Ferris war davon jedoch ausgenommen. Der Realitystar steht weiterhin mit der Single-Lady in Verbindung, während Kandidaten wie Johannes, Alex G., David, Alex B. und Oskar von Elena blockiert wurden. Zu dem radikalen Schritt wollte sich Ferris damals nicht weiter äußern und überließ die Bewertung Elena selbst.

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Imago Mia Bretschneider und Ferris Freiwald bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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Instagram / _ferris3_ Ferris und Mia, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

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RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

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