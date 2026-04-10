Wollen Ferris und Mia nach MLFL in weitere Reality-Formate?

Ferris und Mia haben die vierte Staffel von Make Love, Fake Love gemeinsam bestritten und konnten sich dabei den dritten Platz sichern. Die beiden Reality-TV-Teilnehmer beendeten das Format als Paar und blicken zufrieden auf ihre gemeinsame Zeit in der Show zurück. Nach ihrem Ausstieg aus der Sendung stellte sich nun die Frage, ob die beiden weiterhin im Reality-TV aktiv bleiben möchten und ob weitere gemeinsame Auftritte in anderen Formaten geplant sind. Im Interview mit Promiflash sprachen Ferris und Mia jetzt offen darüber, wie sie sich ihre Zukunft im Fernsehen vorstellen.

Ferris machte im Gespräch mit Promiflash deutlich, dass er sich vor allem gemeinsame Projekte mit Mia wünscht. "Also am liebsten natürlich zusammen, dass wir mal in einem Format sind, wo wir auch wirklich zusammen was machen und nicht getrennt sind", erklärte er. Auch Mia zeigte sich offen für weitere Reality-TV-Formate und findet die Vorstellung von gemeinsamen Auftritten durchaus reizvoll. "Ich glaube, zusammen würde das auch ganz lustig werden, weil wir dann doch ab und zu mal auch anecken – aber auf sympathische Art und Weise", verriet sie. Grundsätzlich hätten beide Lust auf weitere Projekte, wie die Reality-Darstellerin betonte.

Trotz ihrer Offenheit für weitere Formate bleiben Ferris und Mia entspannt, was ihre Zukunft im Reality-TV angeht. "Aber ansonsten ja, wir hätten schon Lust. Aber wenn's nicht so ist, dann sind wir auch glücklich, so wie es jetzt läuft", stellte Mia klar. Die beiden scheinen ihre Teilnahme an "Make Love, Fake Love" als positive Erfahrung zu bewerten und zeigen sich zufrieden mit dem Ergebnis. Während sie sich über weitere gemeinsame Auftritte freuen würden, setzen sie sich selbst nicht unter Druck und sind auch ohne zusätzliche TV-Projekte zufrieden mit ihrer aktuellen Situation.

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Imago Mia Bretschneider und Ferris Freiwald bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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Instagram / _ferris3_ Ferris und Mia, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

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RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Ferris

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