Belästigung: Brittany Furlan erhält Schutz vor Ronnie Radke

Brittany Furlan (39) hat vor Gericht Erfolg gegen Falling-in-Reverse-Frontmann Ronnie Radke erzielt. Ein Richter hat der Ehefrau von Tommy Lee (63) eine zweijährige einstweilige Verfügung gegen den Musiker gewährt, wie das Portal TMZ berichtet. Die Entscheidung fiel nach einer Anhörung am 17. März, bei der sowohl Brittany als auch Ronnie persönlich anwesend waren. Der Richter entschied zugunsten der Influencerin und ordnete an, dass Ronnie bis zum 20. März 2028 einen Abstand von mindestens 100 Metern zu Brittany, ihrem Zuhause und ihrem Arbeitsplatz einhalten muss. Darüber hinaus ist es dem Musiker untersagt, direkt oder indirekt Kontakt zu ihr aufzunehmen.

Zuvor hatte Brittany den Schutz vor Ronnie offiziell beantragt und den 42-Jährigen als "unberechenbar und besessen" beschrieben. Ihr erster Antrag auf eine vorläufige einstweilige Verfügung war jedoch zunächst von einem Gerichtsangestellten abgelehnt worden, bevor es zu der vollständigen Anhörung kam. Auch Ronnie hatte seinerseits versucht, eine einstweilige Verfügung gegen Brittany zu erwirken, doch dieser Antrag wurde ebenfalls abgelehnt. Laut verschiedener US-amerikanischer Medien wollte sich der in Las Vegas geborene Musiker zu dem Urteil bisher nicht weiter äußern.

Ronnie zählt seit den frühen 2000er Jahren zu den schillerndsten Figuren der modernen Rockszene – ein Künstler, dessen Karriere zeitweise ebenso steil wie turbulent verlief. Bekannt wurde er zunächst als Frontmann der 2003 gegründeten Posthardcore-Band Escape the Fate, bevor eine Bewährungsstrafe im Jahr 2008 zu seinem Ausstieg führte. Doch statt zu verschwinden, startete er mit Falling in Reverse ein Comeback, das ihn endgültig ins Rampenlicht katapultierte. Trotz auf Social Media kursierender Vorwürfe der Transfeindlichkeit und anderer Kontroversen erfreut sich der Rocker in Teilen der Szene bis heute großer Beliebtheit.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Brittany Furlan und Ronnie Radke

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Getty Images Tommy Lee mit seiner Ehefrau Brittany Furlan bei den MTV Video Music Awards

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Imago Ronnie Radke bei den Gibson Brands AP Music Awards 2014 am Rock and Roll Hall of Fame and Museum in Cleveland