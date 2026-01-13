Brittany Furlan verklagt Rocker Ronnie Radke

Brittany Furlan (39), Internet-Star und Ehefrau von Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee (63), hat rechtliche Schritte gegen den Musiker Ronnie Radke eingeleitet, so Page Six. Die Komikerin reichte eine einstweilige Verfügung ein, da sie sich durch den Leadsänger der Band Falling in Reverse belästigt und öffentlich gedemütigt fühlt. In den eingereichten Unterlagen beschreibt sie Radke als "besessen und unberechenbar". Der Konflikt geht auf eine angebliche geheime Snapchat-Kommunikation zurück, bei der beide intime Inhalte austauschten. Radke behauptet jedoch, dass es sich um Catfishing handelt, auf das Brittany hereingefallen sei, was sie entschieden abstreitet.

Laut Brittany eskalierte die Situation, nachdem Radke sie öffentlich als Lügnerin bezeichnet und angeblich seine Fans dazu angestiftet habe, sie online anzugreifen. Dabei habe er sie nicht nur im Internet verspottet, sondern auch im realen Leben belästigt, wie sie angibt. Sie fordert nun gerichtlich, dass der Sänger sich mindestens 90 Meter von ihr, ihrem Haus und ihrem Auto entfernt halten muss. Interessanterweise hat auch Radke bereits eine einstweilige Verfügung gegen Brittany beantragt, die ebenfalls von einem Gericht geprüft werden muss. Bislang blieben die Vorwürfe von Radke unbeantwortet, und die Anhörung ist für den 23. Januar angesetzt.

Brittany und Tommy, die seit 2019 verheiratet sind, mussten in der Vergangenheit weitere Herausforderungen in ihrer Beziehung bewältigen. Während einer früheren heiklen Phase hatte Tommy Furlan humorvoll auf Social Media unterstützt, unter anderem durch einen freizügigen Post von ihr am Pool. Dies wurde von den Fans unterschiedlich aufgenommen. Das Paar scheint trotz der Turbulenzen fest zusammenzuhalten. Brittany selbst war einst eine der erfolgreichsten Persönlichkeiten auf der Plattform Vine, wo sie mit ihrem pointierten Humor ein Millionenpublikum erreichte. Sie ist seitdem in den sozialen Medien aktiv geblieben.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Brittany Furlan und Ronnie Radke

Imago Ronnie Radke beim Auftritt mit Falling in Reverse auf dem Rock im Park 2025 in Nürnberg

Getty Images Tommy Lee und Brittany Furlan im März 2019

