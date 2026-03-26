Arnold beleidigt: Darum kein Comeback zu "Predator"

Arnold Schwarzenegger (78) spielte 1987 in dem Sci-Fi-Horror-Actionfilm "Predator" die Hauptrolle des Söldners Dutch und verhalf dem Streifen zu Kultstatus. Doch obwohl aus dem Film ein ganzes Franchise mit mittlerweile sechs Teilen entstanden ist, kehrte der Schauspieler nie wieder in die Reihe zurück. Der Grund dafür liegt nicht etwa an fehlendem Interesse seinerseits, sondern daran, dass ihm die angebotenen Rollen schlicht zu klein waren. Als die Macher des 2018 erschienenen Reboots "Predator: Upgrade" an ihn herantraten, hatten sie für Arnold lediglich einen kurzen Cameo-Auftritt vorgesehen – was dem 78-Jährigen entschieden zu wenig war.

Gegenüber Yahoo! äußerte sich Arnold deutlich zu dem Thema: "Sie haben mich gefragt, ich habe es gelesen und es hat mir nicht gefallen – also werde ich es nicht tun. Es sei denn, es besteht die Möglichkeit, dass sie die Rolle umschreiben oder ihr eine größere Bedeutung geben. Aber so, wie es jetzt ist – nein, das werde ich nicht tun." Auch Regisseur Shane Black (64) bestätigte auf X die Unzufriedenheit des Action-Stars: "Ich habe mit ihm gesprochen, und ich glaube, es lag daran, dass er nicht genug zu tun hatte, nicht genug Präsenz in dem Film", erklärte er. Ein Cameo hätte zwar als Teaser für einen größeren Auftritt in einem Folgefilm dienen können, doch nach dem Misserfolg von "Predator: Upgrade" blieb die Tür für weitere Teile zunächst geschlossen.

Das Studio wagte sich erst 2022 mit "Prey" wieder an das Franchise heran, einem viel gelobten Prequel, das im Jahr 1719 spielt und ausschließlich mit indigenen Schauspielern besetzt wurde. Für Arnold gab es in diesem Film definitiv keinen Platz. Auch der 2024 erschienene Nachfolger "Predator: Badlands", in dem ein Yautja zum Protagonisten wurde, bot keine Möglichkeit für ein Comeback des Stars. Arnold hat fünf Kinder und war früher mit Maria Shriver (70) verheiratet, bevor die Ehe geschieden wurde. Neben seiner Karriere als Schauspieler war er auch als Politiker tätig und amtierte als Gouverneur von Kalifornien.

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Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

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Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

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Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Charity-Auktion "Special Dinner for Climate Action" in Going, Österreich, 22. Januar 2026