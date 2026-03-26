Ist Prinzessin Kate bereit, als Königin zu regieren?

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) übernehmen immer mehr Führungsaufgaben innerhalb der königlichen Familie und bereiten sich offenbar auf ihre Zukunft als König und Königin vor. Beim jüngsten Staatsbankett zu Ehren des nigerianischen Präsidenten und der First Lady in Windsor Castle standen die beiden im Mittelpunkt und übernahmen eine zentrale Rolle bei der diplomatischen Aufgabe, die hochrangigen Gäste zu empfangen. Royal-Autorin Katie Nicholl fragte für OK! im engsten Umfeld des Paares nach, ob Kate bereit für den nächsten Schritt zur Königin sei. Die Antwort sei ein kategorisches "Ja" gewesen, so die Expertin. Natürlich wünschten sich William und Kate, dass König Charles III. (77) noch viele Jahre auf dem Thron bleibe, doch sollte der Moment früher kommen als erhofft, seien sie absolut bereit und mehr als gerüstet für die Rollen, die vor ihnen liegen.

Beim Staatsbankett zeigte Kate einmal mehr ihr diplomatisches Geschick und beeindruckte die Gäste mit einem fließenden grünen Kleid des singapurischen Modedesigners Andrew Gn, das in der gleichen Farbe gehalten war wie die nigerianische Flagge. Die Prinzessin trug das Lover's Knot Diadem, das einst auch das Lieblingsstück von Prinzessin Diana (†36) war, sowie Ohrringe der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96). William erschien in weißer Krawatte mit dem Windsor-Frack und seinen Orden. Kate saß direkt neben dem nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu, während der König in seiner Rede den Beitrag der westafrikanischen Nation zum britischen Leben würdigte. Bereits beim Empfang des Präsidenten und der First Lady in deren Hotel trug Kate ein maßgeschneidertes graues Mantelkleid der jungen britisch-nigerianischen Designerin Tolu Coker.

Die ehemalige BBC-Korrespondentin Jennie Bond sagte gegenüber OK!, dass es bezeichnend sei, wie viele gemeinsame Auftritte das Paar in den letzten Wochen absolviert habe. Sie erklärte, dass William und Kate eine Frische und jugendliche Energie in ihre öffentlichen Termine brächten und bei gemeinsamen Auftritten förmlich vor Energie sprühten. William habe bereits angedeutet, dass Veränderungen auf der Agenda stehen würden, wenn er den Thron besteige. Jennie Bond sieht einige dieser Änderungen bereits im Gange, darunter einen engeren Kreis arbeitender Royals, gezielte Kampagnen zu drängenden sozialen Themen und eine bewusste Priorisierung des Wohlergehens der Familie. In seinem Herzen werde William immer das Ethos seiner verstorbenen Mutter tragen, dass die Monarchie zugänglicher und weniger distanziert sein müsse.

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine, Princess of Wales, beim Staatsbankett in St George's Hall auf Schloss Windsor

Anzeige Anzeige

Getty Images Sir Timothy Lawrence, Edward, Duke of Edinburgh, Catherine, Princess of Wales und Prince William beim Staatsbankett auf Schloss Windsor

Anzeige Anzeige

Getty Images Prince William und Catherine beim Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten am Windsor Castle