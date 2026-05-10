Überraschung: Julius Tkatschenko und Linda erwarten ein Baby

Schöne Neuigkeiten zum Muttertag: Julius Tkatschenko und seine Freundin Linda erwarten ihr erstes Kind zusammen! Das Paar verkündete die freudige Botschaft an dem besonderen Ehrentag auf Instagram. In einem emotionalen Video ist zu sehen, wie Julius der Are You The One?-Bekanntheit liebevoll einen Kuss auf ihren wachsenden Babybauch gibt und die beiden gemeinsam über den Bauch streicheln. Zu dem rührenden Clip schrieb Linda: "Gottes Plan ist immer perfekt."

Dazu halten sie stolz eine Reihe von Ultraschallbildern in die Kamera. In einer aktuellen Social-Media-Story zeigt Linda ihren inzwischen deutlich größeren Babybauch und schreibt dazu: "Das Baby-Video ist schon ein paar Wochen her. Mein Bauch ist mittlerweile schon total groß." In der Kommentarspalte werden die werdenden Eltern mit Glückwünschen von Fans überhäuft. Weitere Details lassen das Paar die Fans vorerst noch rätseln – weder das Geschlecht des Babys noch der genaue Schwangerschaftsmonat sind bislang bekannt.

Vor rund neun Monaten hatte Julius im Interview mit Promiflash bereits überraschend offen über seine Wünsche in Sachen Liebe gesprochen. "Also, ich dachte, ich habe keine Präferenzen, aber es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich schon auf Blondinen stehe", hatte er damals verraten. Viel wichtiger als die Optik sei für ihn aber der Charakter gewesen. "Sie sollte auf jeden Fall nicht aus dem Trash-TV sein [...] sie soll auf jeden Fall loyal sein – cool, offen. Sie soll mein bester Freund sein und sie soll mir einfach keine Kopfschmerzen bereiten", hatte Julius klargemacht.

Anzeige Anzeige

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko mit seiner schwangeren Freundin Linda

Anzeige Anzeige

Instagram / lindajan_ Linda, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko im Juni 2025

Anzeige