Warum Prinz Archies Titel seit Jahren Kontroversen auslöst

Prinz Archie (7) feierte am 6. Mai seinen siebten Geburtstag – und das als Prinz. Gefeiert wurde in Montecito, Kalifornien, weit weg von Großbritannien, wo seine Eltern Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) einst als arbeitende Royals tätig waren, bevor sie sich 2020 aus dieser Rolle zurückzogen. Doch rund um Archies Titel schwelt seit seiner Geburt ein Streit, der die Familie immer wieder in die Schlagzeilen gebracht hat. Als Archie 2019 zur Welt kam, erklärten Harry und Meghan, ihr Sohn solle ein privates Leben führen – ohne royale Ansprache. Laut Biograf Omid Scobie war es damals ihr Wunsch, dass er als "Mister Archie" aufwächst, um ihm "so normal wie möglich" Kindheit und Schulzeit zu ermöglichen.

In ihrem gemeinsamen Interview mit Oprah Winfrey (72) im Jahr 2021 behauptete Meghan plötzlich, der Palast habe Archie den Titel verweigert, und brachte dies in Zusammenhang mit angeblichen Bedenken über die Hautfarbe ihres Sohnes: "Er wird keinen Titel bekommen", soll man ihr gesagt haben, verbunden mit "Bedenken und Gesprächen darüber, wie dunkel seine Haut sein könnte." Royalkommentator Richard Fitzwilliams widersprach dieser Deutung gegenüber der Daily Mail deutlich: "Meghans Glaube, dass Sicherheit und der Titel miteinander verknüpft waren, war offensichtlich Unsinn." Hinzu kommt ein weiteres pikantes Detail: Laut Autor Tom Bower wurde der Familie der schottische Titel Lord Dumbarton angeboten, doch Meghan soll abgelehnt haben – mit den Worten "Kein Sohn von mir wird Dumb genannt", da sie befürchtete, ihr Kind könne wegen des Wortanteils "dumb" (englisch für "dumm") verspottet werden. Dies bestätigten auch anonyme Quellen gegenüber The Telegraph.

Tatsächlich hatten Archie und seine 2021 geborene Schwester Lilibet (4) gar keinen automatischen Anspruch auf einen Prinzentitel, da sie bei ihrer Geburt keine Enkel des regierenden Monarchen waren. Das änderte sich erst, als König Charles III. (77) im Jahr 2022 den Thron bestieg. Seitdem darf Archie offiziell den Titel Prinz tragen, und auch Lilibet darf sich Prinzessin nennen – was auf der offiziellen Website des Königshauses vermerkt ist. Harry selbst hatte sich in der Vergangenheit übrigens ambivalent gegenüber seinem eigenen royalen Status geäußert. Im Jahr 2017 erklärte er, seine Zeit beim Militär sei die "beste Flucht" gewesen, die er je erlebt habe – "weil ich kein Prinz war, ich war einfach Harry".

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Archie und Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie

Anzeige Anzeige

POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

Anzeige