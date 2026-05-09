Mit 8000 Gästen: Prinz William und Kate feiern Gartenparty

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben im Garten des Buckingham Palasts jetzt eine große Gartenparty veranstaltet. Rund 8.000 Gäste folgten der Einladung des royalen Paares, das im Namen von König Charles (77) die Gastgeberrolle übernahm. Bereits wenige Tage zuvor hatte Charles selbst eine Gartenparty auf dem Palastgelände ausgerichtet, doch nun überließ er seinem Sohn und dessen Frau den Vortritt. William und Kate empfingen die Gäste gemeinsam mit dem Herzog und der Herzogin von Edinburgh sowie Zara Tindall (44), wie das People Magazine berichtet.

Unter den Gästen waren laut Mirror vor allem Menschen, die mit den Schirmherrschaften, militärischen Verbindungen und persönlichen Projekten des Prinzenpaares in Verbindung stehen. Darunter Rhian Mannings, die William im vergangenen Jahr kennenlernte, nachdem sie die Organisation "2wish" zur Unterstützung trauernder Familien gegründet hatte. Auch Sam Stables von der Organisation "We Are Farming Minds" war zu Gast. Die Initiative setzt sich dafür ein, das Stigma rund um psychische Gesundheit in der Landwirtschaft abzubauen. Neben diesen besonderen Begegnungen mischten sich William und Kate auch selbst unter ihre Gäste und flanierten durch die weitläufigen Gärten.

Die berühmten Gartenpartys im Buckingham Palast haben bereits eine lange Tradition, die bis in die Zeit von Queen Victoria zurückreicht. Damals wurden die Zusammenkünfte allerdings noch als "Frühstücke" bezeichnet, auch wenn sie – wie heute – am Nachmittag stattfanden. Bis heute ist die besondere Veranstaltung laut Mirror für ihre üppige Bewirtung bekannt: An jedem Empfang werden rund 27.000 Tassen Tee, 20.000 Sandwiches und 20.000 Stück Kuchen gereicht. Es scheint, als wäre die Gartenparty auch in diesem Jahr ein voller Erfolg gewesen.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate auf ihrer Gartenparty, 2026

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate auf der Gartenparty im Buckingham Palace, 2026

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Getty Images Gäste versammeln sich zur Gartenparty am Buckingham-Palast in London