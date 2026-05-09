Besuch der Londoner Uni: Kate überrascht mit Stilbruch

Prinzessin Kate (44) hat am Mittwoch die Universität von East London besucht, um sich dort über Forschungen zur frühkindlichen Entwicklung zu informieren – ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt. Eigentlich stand die Vorstellung eines neuen Leitfadens für Fachkräfte in der frühkindlichen Bildung im Mittelpunkt des Besuchs. Doch ein kleiner Gast stahl dem 109-seitigen Dokument klar die Show: der dreijährige Mikail, der mit einer gelben Hightech-Haube auftrat und der Prinzessin stolz erklärte, was diese alles messen kann. Kate zeigte sich sichtlich begeistert und lobte den kleinen "Patienten", er habe das "sehr gut" gemacht. Modisch setzte die Prinzessin bei dem Termin ebenfalls ein Zeichen: Statt eines klassischen Kleides erschien sie in einem eleganten beigefarbenen Hosenanzug mit weit geschnittener Marlenehose und passenden spitzen Pumps – dazu eine zarte Kette mit den Initialen ihrer drei Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8).

Das Londoner Forschungslabor, das Kate besuchte, untersucht die Gehirnaktivitäten von Kleinkindern. Im Falle von Mikail maßen die Forscher mithilfe der gelben Haube, wie sein Gehirn reagiert, wenn er seine Mama sieht – einmal in Echtzeit und einmal mit einer Verzögerung von zwei Sekunden. Ziel ist es herauszufinden, wie bedeutend die Reaktionen von Eltern auf die Bedürfnisse ihrer Kinder für die kindliche Gehirnentwicklung sind. Auffällig bei dem Besuch: Kates Outfit. Normalerweise gelten Kleider und Mäntel bei Kate zur Garderobe erster Wahl. Der beige Hosenanzug im lässigen Marlene-Schnitt zeigt, dass Hosen für die Prinzessin ebenfalls zum Repertoire gehören. Ihr Look besteht aus einem Blazer mit Revers und Knopfdetail und der weit geschnittenen Marlenehose mit hoher Taille. Kate kombiniert dazu spitze Pumps im gleichen Beigeton und eine schlichte weiße Bluse. Ein süßes Detail springt außerdem ins Auge: eine zarte Kette mit den Initialen ihrer drei Kinder George, Charlotte und Louis. Das Outfit wirkt dadurch nahbar und weiterhin royal – auch moderne Formen haben einen Platz im royalen Dresscode.

Kate sprach außerdem mit Medizinstudierenden des Zentrums. Die 21-jährige Nicole zeigte sich gegenüber den Medien begeistert: "Sie war so freundlich und so interessiert. Man konnte sehen, dass sie ein gutes Herz hat." Dieser Besuch ist nicht der einzige royale Termin, der in diesen Tagen für Aufmerksamkeit sorgt. Der Kensington-Palast gab bekannt, dass Kate in Kürze nach Reggio Emilia in Norditalien reisen wird – es soll ihre erste Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung sein. Dort möchte sie sich über ein pädagogisches Konzept informieren, bei dem das selbstständige Lernen kleiner Kinder im Vordergrund steht. Dass sie dabei wohl erneut für modische Gesprächsthemen sorgen wird, ist kaum überraschend: Zuletzt hatten Experten ihre Vorliebe für lange A-Linien-Mäntel bei offiziellen Auftritten mit einem alten königlichen Protokoll erklärt. Mit dem Marlenehosen-Look beim Uni-Besuch bewies Kate nun, dass sie auch jenseits dieser Dresscode-Tradition eine elegante Figur macht.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales bei der Vorstellung von "Foundations for Life" an der University of East London

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, begrüßt Mikhail bei der Vorstellung von "Foundations for Life" an der University of East London

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, März 2026