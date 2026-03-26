Savannah Guthries erstes Interview nach Mutters Verschwinden

Savannah Guthrie (54) hat sich erstmals ausführlich zu dem mysteriösen Verschwinden ihrer Mutter Nancy geäußert. Die Moderatorin der Today-Show gab ihrer Kollegin Hoda Kotb bei NBC News ein emotionales Interview, das am Donnerstag und Freitag ausgestrahlt werden soll. In einem Ausschnitt, der bereits am Mittwoch während der Sendung gezeigt wurde, beschrieb Savannah die Situation unter Tränen als "unerträgliche Qual". Nancy wurde zuletzt am 31. Januar gesehen, als sie mit ihrer Tochter Annie und deren Ehemann Tommaso Cioni essen war. Die Ermittler gehen davon aus, dass die ältere Frau in der Nacht entführt wurde.

In dem Interviewausschnitt schildert Savannah die schlaflosen Nächte, die sie seit dem Verschwinden ihrer Mutter durchlebt. "Ich wache jede Nacht auf und stelle mir in der Dunkelheit ihren Schrecken vor. Es ist undenkbar, aber diese Gedanken verlangen danach, gedacht zu werden", erklärte sie. Die Ermittler des Pima County Sheriff's Office haben bislang keine Verdächtigen identifiziert. Die Familie hat eine Belohnung von bis zu einer Million Dollar für Informationen ausgesetzt, die zur Rückkehr von Nancy führen. Savannah und ihre Geschwister Annie und Camron Guthrie appellieren an jeden, der etwas wissen könnte, sich zu melden.

Wann genau Savannah zu NBC zurückkehren wird, steht derzeit noch nicht fest. Die Moderatorin möchte zunächst für ihre Familie da sein und die Ermittlungen unterstützen. Savannah ist Mutter von zwei Kindern, Vale und Charley, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Feldman großzieht. Ihre Kollegen bei der Today-Show betonten, wie stark sie in dieser schweren Zeit sei, und hoben hervor, dass ihr Glaube sie durch die Dunkelheit trage. Am Sonntag teilte Savannah auf Social Media ein Bild von Christi Himmelfahrt mit den Worten "Ich glaube, ich glaube". Offiziell gilt Nancy weiterhin als vermisst.

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Getty Images Savannah Guthrie bei "Savannah Guthrie in Conversation with Hoda Kotb: Reflections on Faith, Februar 2024