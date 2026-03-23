Rückkehr in Sicht: Savannah Guthrie plant ihr TV-Comeback

Savannah Guthrie (54) könnte schon bald zu ihrem Arbeitsplatz bei der "Today"-Show zurückkehren. Die Moderatorin plant laut dem Portal Page Six, möglicherweise bereits im April wieder auf dem Bildschirm zu sein. Ein Insider verriet dem Portal, dass die Journalistin hofft, nach den Frühlingsferien ihrer Kinder wieder in den Sender zurückzukehren. Die meisten Schulen in New York starten demnach bis zum 10. April wieder in den Unterricht. Bevor Savannah jedoch ins Rampenlicht zurückkehrt, möchte sie so viel Zeit wie möglich mit ihrem Ehemann Michael Feldman und ihren beiden Kindern Vale und Charley verbringen. Allerdings gebe es viele Faktoren, die eine Rolle spielen, darunter die laufenden Ermittlungen und ihr persönlicher Fortschritt in dieser schwierigen Zeit.

Der Hintergrund für die Pause der TV-Persönlichkeit ist tragisch: Ihre Mutter Nancy wird seit Januar vermisst. Sie verschwand aus ihrem Zuhause in Arizona. Während Savannahs Abwesenheit springt Hoda Kotb als Vertretung ein, die jedoch selbst einen vollen Terminkalender hat. Die Moderatorin arbeitet derzeit am Launch ihrer Joy 101 App und veranstaltete kürzlich vom 13. bis 15. März ein Wellness-Retreat in Scottsdale, Arizona. Eine Quelle versicherte jedoch gegenüber Page Six, dass Hodas Pläne keinen zusätzlichen Druck auf Savannah ausüben. Falls Hoda nicht verfügbar sei, stünden andere Moderatoren bereit. Eine weitere Quelle betonte allerdings, dass es bisher keine offizielle Ankündigung zu Savannahs Rückkehrdatum gebe und Hoda weiterhin einspringen werde.

Am 5. März stattete Savannah ihren "Today"-Kolleginnen und Kollegen im Studio 1A im Rockefeller Center einen Besuch ab. Dabei bedankte sie sich bei ihnen dafür, dass sie sich genauso sehr um ihre Mutter sorgen wie sie selbst. "Ich wollte, dass ihr wisst, dass ich immer noch aufrecht stehe, dass ich immer noch Hoffnung habe und dass ich immer noch ich bin", betonte sie. Die 54-Jährige bestätigte auch ihre Absicht, zur Arbeit zurückzukehren, fügte jedoch hinzu: "Ich weiß nicht, wie ich zurückkomme, aber ich weiß auch nicht, wie ich es nicht tun kann. Ihr seid meine Familie. Und ich würde es gerne versuchen."

Anzeige Anzeige

Imago Savannah Guthrie in der "Today"-Show, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

Anzeige Anzeige

Imago Savannah Guthrie, November 2025