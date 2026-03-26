Wünschen sich MLFL-Daniel und Nadine nach Hochzeit Kinder?

Daniel Roth und seine Partnerin Nadine wurden durch ihre Teilnahme an der Realityshow Make Love, Fake Love einem breiteren Publikum bekannt. Kurz nach dem Ende der Ausstrahlung der Sendung verkündeten die beiden ihre Verlobung und sorgten damit für Freude bei ihren Fans. Am Rande der Modenschau von Eric Sindermann (37) gaben die Turteltauben einen Einblick in ihre Zukunftspläne und verrieten gegenüber Promiflash, dass sie sich durchaus vorstellen können, ihre Familie nach der geplanten Hochzeit zu vergrößern.

"Also, ich glaube, das Thema hatten wir schon. Familienplanung würde auf jeden Fall ins Haus stehen. Also das schlagen wir nach der Hochzeit nicht aus", erklärte Nadine im Gespräch mit Promiflash. Damit machte sie deutlich, dass beide der Vorstellung, Eltern zu werden, durchaus offen gegenüberstehen. Auch ihr Verlobter Daniel äußerte sich zu dem Thema und ergänzte entspannt: "Ja, wir machen uns keinen Druck und wir gucken, was passiert. Wenn es passiert, passiert es. Und wenn nicht, ist aber auch gut. Wir haben uns und alles ist schön." Die beiden scheinen ihre Familienplanung also ganz gelassen anzugehen.

Im gleichen Gespräch plauderten die beiden frisch Verlobten auch über den Stand ihrer Hochzeitsplanung. Wo die Feier stattfinden soll, stand noch nicht endgültig fest, doch es gab schon einige klare Favoriten. "Wir überlegen, ob wir auf unserer Lieblingsinsel Mallorca heiraten", verriet Daniel. Als Partyschlagersänger hat er nämlich eine besondere Verbindung zu der Baleareninsel. Eine weitere Option war für das Paar die malerische Amalfiküste in Italien, genauer gesagt Positano. Dort hatte Daniel seiner Liebsten auf einem Boot ganz romantisch einen Antrag gemacht. Alternativ stand auch eine größere Feier in ihrer Heimatregion zur Debatte. "Das steht aber noch nicht fest. Da sind wir gerade in der Planung", erklärte Daniel.

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Imago Daniel Roth und Partnerin Nadine bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin

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Instagram / dannusch Daniel Roth mit seiner Freundin Nadine, August 2024

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Instagram / dannusch Realitystar Daniel Roth mit seiner Freundin Nadine, Juli 2024