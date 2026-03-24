Daniel findet: Elena Miras war nicht die Richtige für MLFL

Daniel Roth und seine Partnerin Nadine ziehen ein kritisches Fazit zu Elena Miras' (33) Auftritt bei Make Love, Fake Love. Am Rande der Modenschau von Eric Sindermann (37) sprechen die Reality-Teilnehmer mit Promiflash über ihre Erfahrungen mit dem TV-Format und kommen dabei schnell auf die damalige Single-Lady zu sprechen. Daniel macht deutlich, dass er Elena nicht als ideale Besetzung für eine Datingshow sieht: "Ich weiß nicht, ob Elena so die Richtige für das Format war. Ich denke eher nicht. [...] Wir sind bei 'Make Love, Fake Love' natürlich in einem Dating-Format und Elena hat gar kein Dating zugelassen."

Für ihn hätte im Fokus stehen sollen, dass die Männer tatsächlich die Gelegenheit bekommen, die Single-Frau näher kennenzulernen. Stattdessen habe nur Patrick, der am Ende auch als Gewinner aus "Make Love, Fake Love" hervorging, eine echte Chance bekommen. "Alle anderen hatten überhaupt gar keinen Zugang", beschreibt Daniel die Stimmung und betont, dass sowohl die Männer, die von Anfang an in der Villa lebten, als auch spätere Nachrücker wie er selbst kaum an Elena herangekommen seien. "Und von daher: Es war ein bisschen mehr Drama und Action als sonst. Aber so für das Format Dating war sie, glaube ich, nicht die Richtige", zieht Daniel sein Fazit.

Seine Verlobte Nadine stimmt ihm dabei zu 100 Prozent zu. "Das sehe ich tatsächlich genauso. Als ich erfahren habe, dass Elena die Single-Lady ist, war es auch genau die Einstellung, die ich über sie habe. Und genau das hat sie auch erfüllt", betont Nadine und erklärt: "Sie hat nicht das gemacht, was die anderen Damen zuvor in den Staffeln gemacht haben. Sie war wirklich quasi Mutter und Frau und hat sich da wirklich nicht aus der Bahn bringen lassen und hat da irgendwie mit jemandem großartig rumgeknutscht oder rumgemacht. Das war mir schon fast klar."

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RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Daniel

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Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

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Imago Daniel Roth und Partnerin Nadine bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin

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