Amalfiküste? Daniel Roth und Nadine verraten Hochzeitspläne

Daniel Roth und seine Freundin Nadine tüfteln aktuell an den großen Plänen für ihre Hochzeit. Der Make Love, Fake Love-Kandidat verriet gegenüber RTL jetzt erste Details zur bevorstehenden Feier. Demnach stehen für das Paar zwei mögliche Locations im Raum: Entweder wird an der malerischen Amalfiküste geheiratet, wo Daniel im September vergangenen Jahres bereits vor Nadine auf die Knie gegangen war, oder auf Mallorca – der Lieblingsinsel der beiden. "Diese beiden Optionen prüfen wir gerade. Denn da beide Optionen Sommerlocations sind, drängt die Zeit für dieses Jahr schon wieder", erklärt der 35-Jährige. Das Paar plant, die Hochzeit noch 2026 stattfinden zu lassen, auch wenn dafür ein gewisser Vorlauf nötig ist, damit alles perfekt wird.

Besonders interessant: Die Feier soll sich über ganze drei Tage erstrecken. "Wir haben die Idee, dass wir eine Hochzeit über drei Tage machen bzw. feiern und mit unseren Gästen im besten Fall auch zusammen wohnen", verrät Daniel dem Sender. Am ersten Tag sollen sich die Gäste aus dem familiären Kreis noch einmal richtig kennenlernen können, am zweiten Tag würde dann die große Feier stattfinden und am dritten Tag würde man gemeinsam essen und alles Revue passieren lassen. Allerdings gestaltet sich die Suche nach einer passenden Location für dieses Konzept nicht ganz einfach, wie der Realitystar zugibt.

Daniel und Nadine lernten sich abseits der Kameras kennen und führten bereits eine feste Beziehung, als er bei der aktuellen Staffel von "Make Love, Fake Love" mit Single-Lady Elena Miras (33) teilnahm. Während der Unternehmer mit anderen Kandidaten in einer Villa in Griechenland lebte, wohnte seine jetzige Verlobte heimlich mit anderen Partnerinnen in der Nachbarvilla. In der neunten Folge gestand er Elena jedoch, dass er vergeben ist. Eine Folge später konnten sich Daniel und Nadine endlich wieder in die Arme schließen und verließen die Show gemeinsam. Wie er im RTL-Interview verrät, lag der Verlobungsring zu diesem Zeitpunkt bereits seit über einem Jahr in seinem Besitz, bevor er ihn im September an der Amalfiküste endlich zum Einsatz brachte.

Instagram / dannusch Daniel Roth mit seiner Freundin Nadine, August 2024

Instagram / dannusch Realitystar Daniel Roth mit seiner Freundin Nadine, Juli 2024

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Daniel

