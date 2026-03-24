So steht es um MLFL-Daniel und Nadines Hochzeitspläne

Daniel Roth und seine Partnerin Nadine haben bei der Realityshow Make Love, Fake Love mitgewirkt und kurz nach dem Ende der Ausstrahlung ihre Verlobung bekanntgegeben. Nun verraten die beiden, wie weit ihre Planungen für die Hochzeit bereits sind. Am Rande der Modenschau von Eric Sindermann (37) sprachen Daniel und Nadine mit Promiflash über ihre Vorstellungen für den großen Tag. Dabei wurde deutlich, dass das Paar sich noch nicht endgültig auf einen Ort festgelegt hat, aber bereits konkrete Ideen im Kopf hat. Als mögliche Hochzeitsorte stehen gleich mehrere Optionen zur Auswahl. "Wir überlegen, ob wir auf unserer Lieblingsinsel Mallorca heiraten", erklärte Daniel im Gespräch. Der Realitystar ist auch als Partyschlagersänger aktiv und fühlt sich deshalb besonders mit der Baleareninsel verbunden.

Eine weitere Möglichkeit wäre Positano an der Amalfiküste, wo sich das Paar verlobt hat. Diese Feier würde allerdings in einem kleineren Rahmen stattfinden. Die dritte Variante wäre eine große Feier in ihrem näheren Umkreis, also in ihrer Heimatregion. "Das steht aber noch nicht fest. Da sind wir gerade in der Planung", so Daniel. Eins ist jedoch bereits klar: Die Hochzeit wird erst nächstes Jahr stattfinden. "Es wird auf jeden Fall nächstes Jahr werden, weil für dieses Jahr sind alle Locations, die wir ins Auge gefasst haben und mit allem Drum und Dran, was man sich bei einer Hochzeit so vorstellt, ausgebucht. Und deswegen: Es wird höchstwahrscheinlich Sommer nächsten Jahres", betonte der Musiker.

Ihre Verlobung machten die Turteltauben bereits im Februar öffentlich. Damals teilten sie auf Instagram ganz private Aufnahmen des magischen Moments vor der malerischen Kulisse der Amalfiküste. Daniel ging dabei auf einem Boot vor Positano auf die Knie. Dazu schrieb der Sänger schlicht: "Sie hat Ja gesagt." Unterlegt wurden die Bilder mit dem Song "Ordinary" von Alex Warren (25), der die emotionale Stimmung perfekt eingefangen hat.

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Imago Daniel Roth und Partnerin Nadine bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin

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Instagram / dannusch Daniel Roth mit seiner Freundin Nadine, August 2024

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Instagram / dannusch Realitystar Daniel Roth mit seiner Freundin Nadine, Juli 2024

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