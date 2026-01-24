Pete Wicks neuer Welpe Rodney heilt sein gebrochenes Herz

Reality-Star Pete Wicks (37) hat seiner Community ein zuckersüßes neues Familienmitglied vorgestellt: den vier Monate alten Welpen Rodney. Auf Instagram zeigte der ehemalige "TOWIE"-Liebling, wie der kleine Rüde entspannt auf seinem Schoß liegt – Seite an Seite mit Pete Wicks treuem French Bulldog Eric. Monate nach dem Tod seiner Hündin Peggy, der ihm nach eigenen Worten das Herz gebrochen hat, zieht damit wieder ein neuer Vierbeiner bei ihm ein. In seinem Post erklärte Pete Wicks offen, dass Rodney nun Erics "kleiner Bruder" sei und er sich riesig freue, ihm ein Zuhause geben zu können.

In der emotionalen Bildunterschrift bedankte sich der TV-Star ausdrücklich bei Dogs Trust und Dogs Trust West London, die die Adoption möglich gemacht haben. "Jeder soll den 4 Monate alten Rodney kennenlernen. Erics neuer kleiner Bruder", schrieb er und erinnerte seine Follower daran, wie sehr ihn der Verlust von Peggy getroffen hat. "Die meisten wissen, dass ich meine Peggy vor ein paar Monaten verloren habe und es hat mir das Herz gebrochen", gestand er und nannte die Hündin "unersetzlich". Gleichzeitig stellte er klar, dass Rodney kein Ersatz sei: "Es geht nicht darum, jemanden zu ersetzen, sondern darum, mein Herz und mein Zuhause für einen Hund zu öffnen, der es braucht." Den Post beendete er mit dem Hashtag #AdoptDontShop – und löste damit eine Welle der Begeisterung aus.

Für Pete Wicks spielen Hunde schon lange eine besondere Rolle im Leben. Der Reality-Star, der mit seiner Tierliebe immer wieder öffentlich auftritt, holte schon Peggy und Eric aus dem Tierschutz zu sich und setzt sich seit Jahren für Adoption statt Kauf ein. Mit seinem Format "For Dogs' Sake", das er gemeinsam mit Dogs Trust umgesetzt hat, gewährt er Einblicke in den Alltag britischer Tierheime und spricht dort offen darüber, wie sehr ihn die Schicksale der Tiere bewegen. In Interviews betont er immer wieder, dass Hunde ihm Halt geben und ihn am Boden halten, wenn der Medienrummel um ihn als Reality-Star zu groß wird. Bekannt wurde er durch das Format The Only Way Is Essex.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Wicks, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / p_wicks01 Hund Rodney von Pete Wick 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / p_wicks01 Pete Wicks mit Hund Rodney 2026