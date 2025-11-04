Lauren Goodger: Enthaltsamkeit statt flüchtiger Romanzen

Lauren Goodger (39), bekannt aus The Only Way Is Essex, hat in ihrer Instagram-Story erneut über ihre Einstellung zur Enthaltsamkeit gesprochen. Der Reality-TV-Star teilte einen Beitrag, der betont, dass länger andauernde Enthaltsamkeit dazu führen kann, dass Frauen körperliche Nähe ablehnen, wenn diese ihren mentalen, körperlichen und spirituellen Bedürfnissen nicht entspricht. Lauren, die früher offen über ihre zweijährige Phase ohne sexuelle Intimität sprach, hat deutlich gemacht, dass sie sich nicht mit oberflächlichen Beziehungen zufriedengeben möchte. "Man wird nicht mehr bereit sein, sich auf bedeutungslose Begegnungen oder Beziehungen einzulassen, die die Seele nicht nähren", hieß es in dem geteilten Zitat.

Bereits in der Vergangenheit sprach die zweifache Mutter offen über ihre Beziehungen und ihre Phasen der Enthaltsamkeit. In einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story aus dem Jahr 2019 schrieb Lauren überrascht: "Kann nicht glauben, dass ich zwei Jahre lang keinen Sex hatte." Ihre frühere Beziehung mit Joey Morrisson, der während ihrer gemeinsamen Zeit im Gefängnis saß, sorgte damals bereits für Schlagzeilen. Trotz der Entfernung schwärmte sie vor seiner Entlassung: "Joey ist es wert. Ich bin ein sehr sexueller Mensch, aber ich will nur mit jemandem intim sein, wenn es eine Beziehung ist."

Zusätzlich zu ihrem Einsatz für einen achtsamen Umgang mit Beziehungen sprach Lauren kürzlich über den Druck, den sie bezüglich ihres Körpergewichts empfindet. Wie sie gegenüber dem Magazin Closer offenbarte, hätten Freundinnen ihr empfohlen, sogenannte Abnehm-Spritzen zu nutzen. Doch Lauren hat sich dazu entschieden, einen natürlichen Weg einzuschlagen. "Ich verstehe, warum andere diese Spritzen nutzen, aber ich mache mir Sorgen über die langfristigen Auswirkungen", erklärte sie. Stattdessen setzt sie auf Disziplin, um wieder zu der Figur zurückzufinden, die sie liebevoll mit einem alten Schnappschuss in einem Bikini als Ziel ansieht. "Ich möchte einfach wieder ich selbst sein", sagte sie entschlossen.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und ihre Tochter Larose im Juli 2024

ActionPress/ Ralph Petts/REX Shutterstock Bobby Cole Norris, Jessica Wright and Ferne McCann in Marbella