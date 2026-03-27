Selten: Theo James kommt mit Ehefrau Ruth zu seiner Premiere

Am Donnerstagabend (26. März) zeigte sich Theo James (41) an der Seite seiner Ehefrau Ruth Kearney (41) bei der Londoner Premiere seines neuen Films "Fuze" – ein seltener Auftritt des Paares in der Öffentlichkeit. Der Schauspieler, bekannt aus Serien wie The White Lotus und "The Gentlemen", und die irische Schauspielerin Ruth nutzten den Abend für eine gemeinsame Auszeit vom Elternalltag. Die Veranstaltung fand im Odeon West End statt. Theo erschien in einem eleganten braunen Anzug, kombiniert mit einem dunklen Hemd, während Ruth in einem Leoparden-Print-Ensemble mit schwarzen High-Heel-Stiefeln zu sehen war. Beide wirkten entspannt und gut gelaunt, als sie gemeinsam für die Fotografen posierten. Ebenfalls auf dem roten Teppich: Regisseur David Mackenzie sowie die Co-Stars Gugu Mbatha-Raw, Aaron Taylor-Johnson (35), Saffron Hocking und Elham Ehsas.

Bei "Fuze" handelt es sich laut der Daily Mail um einen britischen Heist-Thriller. Die Geschichte dreht sich um eine nicht explodierte Weltkriegsbombe, die auf einer Londoner Baustelle gefunden wird. Die daraufhin eingeleitete Großevakuierung gibt einer Gruppe von Kriminellen die Gelegenheit, in der Nähe eine Bank auszurauben. Theo spielt darin die Rolle des Diamanten-Experten Karalis, der die Bande anführt. Und dann gibt es ja noch die ewigen Gerüchte um die Nachfolge von Daniel Craig (58) als James Bond. "Ich glaube, es gibt bessere Leute für diesen Job. Und ehrlich gesagt wäre es erschreckend: Wenn man das macht, gibt es kein Zurück mehr. Man öffnet damit die Büchse der Pandora", erklärte Theo kürzlich im Guardian. Außerdem scherzte er, seine Freunde würden sich über ihn lustig machen und ihn "Bondopoulos – den griechischen Bond" nennen.

Abseits des Agenten-Hypes zeigt der Premierenabend vor allem eines: Theo und Ruth präsentieren sich als eingespieltes Team. Die Schauspielerin, die selbst durch Serienrollen wie etwa in "Flaked" bekannt wurde, hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In Interviews betont Theo immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie ist. Auch im Gespräch mit dem Guardian erklärte er im Hinblick auf die Bond-Gerüchte, dass eine solche Rolle das Leben der gesamten Familie völlig verändern würde und er deshalb sehr genau abwäge, was für ihn und seine Liebsten infrage kommt. Über seine Beziehung zu Ruth sagte Theo im Evening Standard einst rückblickend: "Sie ist sehr optimistisch, nachdenklich und witzig … Es hat schon ziemlich früh Sinn ergeben."

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Getty Images Theo James und seine Frau Ruth Kearney, 2026

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Getty Images Theo James, Saffron Hocking, Gugu Mbatha-Raw und Aaron Taylor-Johnson bei der UK-Premiere von "Fuze" im Odeon West End in London

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Getty Images Theo James, Schauspieler