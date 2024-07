Wie hot! Theo James und Vittoria Ceretti posieren halbnackt

Es geht heiß her zwischen Theo James (39) und Vittoria Ceretti (26). Doch keine Sorge – es handelt sich nicht um eine anbahnende Romanze zwischen dem Schauspieler und der Freundin von Leonardo DiCaprio (49), sondern lediglich um ein Fotoshooting der Marke Dolce & Gabbana! Für dieses sind die beiden sehr knapp gekleidet, während sie sich auf der italienischen Insel Capri in einem Schlauchboot eng aneinander kuscheln. Wie Fotos zeigen, die TMZ vorliegen, präsentiert Theo dabei seine Bauchmuskeln in nichts außer einer Unterhose und Vittoria strahlt in einem weißen Bikini.

Dass der "Die Bestimmung"-Star so einen knackigen Eindruck macht, ist kein Wunder – der Brite hält sich nämlich gerne fit. Das bewiesen auch Aufnahmen, die im vergangenen April unter anderem durch JustJared veröffentlicht wurden. Auf diesen befand sich Theo gerade auf dem Weg ins Fitnessstudio, in einem lässigen Look, bestehend aus einem schwarzen Shirt und einer kurzen Hose. Damals wurde spekuliert, ob der 39-Jährige sich vielleicht auf die Rolle des James Bond vorbereitet – neben Aaron Taylor-Johnson (34) und Paul Mescal (28) gehört er nämlich zu den heißen Anwärtern, die den beliebten Geheimagenten spielen könnten.

Doch nicht nur Theo, auch Vittoria macht während des Shootings einen heißen Eindruck. So auch, als sie im Mai die Met Gala in New York City besuchte – jedoch ohne ihren Leo. Während sie auf dem roten Teppich in einem bodenlangen weißen Abendkleid mit einem asymmetrischen Ärmel sehr elegant wirkte, präsentierte sie auf den Afterpartys einen Look, der besonders sexy war. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, trug die 26-Jährige ein transparentes Oberteil, durch das ihre nackten Nippel durchblitzten, und kombinierte dazu einen schwarzen Rock sowie Lederhandschuhe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Theo James, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti bei der Met Gala im Mai 2024 in New York City

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse des Fotoshootings? Sehr gut, ich bin gespannt auf das Endergebnis! Na ja, gefällt mir jetzt nicht besonders... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de