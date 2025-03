Theo James gilt als heißer Favorit für James Bond-Rolle

Theo James (40) wird derzeit als heißer Anwärter auf die Rolle des nächsten James Bond gehandelt, wie nun The Sun berichtet. Laut den britischen Buchmachern Coral haben Wetten auf den Schauspieler einen regelrechten Ansturm erlebt, was seine Chancen auf die ikonische Rolle stark erhöht hat. Mit derzeitigen Wettquoten von 2:1 liegt Theo knapp vor anderen Favoriten wie James Norton (39), Henry Cavill (41) und Aaron Taylor-Johnson (34). Die Entscheidung über den neuen 007 könnte laut Mark O'Connell, einem Experten der Bond-Franchise, noch im Sommer bekannt gegeben werden.

Theo, der in "The White Lotus" als Cameron Sullivan zu sehen war, hatte mit gewagten Szenen und der schillernden Darstellung eines untreuen Charakters für Aufsehen gesorgt. Neben der gefeierten HBO-Serie hat der 40-Jährige in weiteren namhaften Produktionen wie "The Gentlemen" bei Netflix und "Underworld Awakening" an der Seite von Kate Beckinsale (51) mitgewirkt. Seinen Durchbruch feierte er 2011 mit der TV-Serie "Bedlam" sowie seinem Auftritt in der Komödie "The Inbetweeners Movie". Sollte er tatsächlich die Rolle des legendären Geheimagenten übernehmen, würde er sich in die Fußstapfen von Schauspielgrößen wie Daniel Craig (57) und Sean Connery begeben.

Über sein Privatleben gibt Theo eher selten etwas preis. Der gebürtige Brite aus Buckinghamshire ist seit Jahren glücklich mit seiner Frau Ruth Kearney (40) verheiratet – einer Schauspielerin, die er schon während des gemeinsamen Schauspielstudiums kennenlernte. Die beiden halten ihre Beziehung und ihr Familienleben mit zwei Kindern weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mit seiner eleganten Ausstrahlung und seinem markanten Stil gilt er bei vielen Fans schon jetzt als idealer Kandidat für die Rolle des James Bond.

Getty Images Daniel Craig, Schauspieler

Getty Images Ruth Kearney und Theo James, Januar 2024

