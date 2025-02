Theo James und Ruth Kearney strahlen bei Premiere in L.A.

Theo James (40) feierte die Premiere seines neuen Films "The Monkey" mit prominenter Unterstützung an seiner Seite. Der Schauspieler erschien am Donnerstagabend zusammen mit seiner Frau Ruth Kearney (40) auf dem ausgerollten roten Teppich in Los Angeles. Passend zum düsteren Genre der am 20. Februar erscheinenden Horrorkomödie kleidete sich der "Divergent"-Star in einem schwarzen Look, bestehend aus einem schimmernden Hemd und einem lockeren Zweiteiler. Die Irin entschied sich für ein braunes Cocktailkleid, das durch seinen asymmetrischen Schnitt und einen Hauch von Extravaganz überzeugte. Ebenfalls anwesend waren Theos Co-Stars Christian Convery (15), Tatiana Maslany (39), Elijah Wood (44) und weitere Cast-Mitglieder sowie Osgood Perkins, der Drehbuchautor und Regisseur des Streifens.

Osgood erzählt mit seinem neuen Film eine düstere und spannende Geschichte: In "The Monkey" dreht sich alles um das Schicksal zweier Brüder, die ein mysteriöses Fundstück aufspüren – einen altmodischen Aufziehaffen, der mit einer unheimlichen Geschichte verbunden ist. Was zunächst harmlos erscheint, entpuppt sich als verhängnisvoller Fluch. Eine Serie von Todesfällen krempelt das Leben der Familie um und sorgt für eine dunkle Atmosphäre. Jahre später kehrt der Fluch zurück, und die inzwischen entfremdeten Brüder müssen sich erneut dem Schrecken stellen, um ihre Vergangenheit zu bewältigen.

Abseits des roten Teppichs stehen Theo und Ruth für ein eher zurückgezogenes Leben, das sie von den großen Rampenlichtern Hollywoods fernhalten. Die zwei lernten sich während ihres Schauspielstudiums in England kennen und gehen bereits seit 2009 als Paar durchs Leben. Im Jahr 2018 besiegelten sie ihr Liebesglück mit dem Jawort. Die Turteltauben haben zwei gemeinsame Kinder.

Getty Images Schauspieler Theo James und Regisseur Osgood Perkins

Getty Images Ruth Kearney und Theo James, 2024

