So hart ist Schauspiel-Business in Hollywood für Theo James

Theo James (40) hat in einem Interview verraten, dass er trotz über zehn Jahren im Schauspielgeschäft und zahlreichen großen Projekten weiterhin hart für seine Rollen kämpfen müsse. Der 40-jährige Schauspieler, bekannt aus Produktionen wie "The Gentlemen", sprach mit dem Magazin Mr Porter über seine Erfahrungen in Hollywood und verriet dabei, dass er auch für seine Rolle als Cameron Sullivan in der gefeierten HBO-Serie "The White Lotus" hart habe arbeiten müssen. Er erklärte weiter, dass sich daran bis heute nichts geändert hätte: "Viele glauben, dass einem nach dem Durchbruch alle Türen offenstehen, aber in Wirklichkeit muss man weiterhin kämpfen." Obwohl ihm die Darstellung eine Emmy-Nominierung einbrachte, betonte Theo, dass der Weg in der Branche steinig bleibe.

In der Serie, die von Beziehungen und Machtkämpfen in einem Luxusresort handelt, verkörperte Theo einen selbstbewussten Urlauber mit verborgenen Unsicherheiten – eine Rolle, die ihn sofort fasziniert habe. "Es sind immer die Widersprüche und Fehler in Charakteren, die sie spannend machen", erklärte er. Während die Dreharbeiten zur dritten Staffel längst begonnen haben, bestätigte Theo jedoch, dass er und seine Serienpartnerin Meghann Fahy (34), die seine Frau Daphne spielte, nicht zurückkehren werden würden. Dennoch dürfen Fans sich auf neue bekannte Gesichter freuen, darunter Aimee Lou Wood (30) aus Sex Education und Patrick Schwarzenegger (31), Sohn von Arnold Schwarzenegger (77). Diesmal spielt die Handlung in Thailand, das einen weiteren exotischen Schauplatz für die Serie bietet.

Abseits seiner Karriere hat Theo immer wieder betont, dass die Schauspielerei ein stetiger Kampf bleibe und Leidenschaft sowie Durchhaltevermögen erfordere. Mit seinen reflektierten Aussagen gewährt er Einblicke in die Unsicherheiten, die auch etablierte Stars in einer hart umkämpften Branche begleiten. Privat hält sich Theo, der seit 2018 mit Ruth Kearney verheiratet ist, bedeckt und schützt sein Familienleben weitgehend vor der Öffentlichkeit. Fans schätzen an ihm nicht nur sein Talent, sondern auch seine Bodenständigkeit, die ihn zu einer Ausnahmepersönlichkeit im Hollywood-Trubel macht.

2023, Netflix Inc. Kaya Scodelario und Theo James in "The Gentlemen"

Getty Images Theo James und seine Frau Ruth Kearney, Oktober 2022

