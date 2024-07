Was sagt Leo zu Vittoria Cerettis heißem Shooting mit Theo?

Zwischen Vittoria Ceretti (26) und Theo James (39) ging es vor wenigen Tagen heiß her. Das Model und der Schauspieler standen gemeinsam für ein Fotoshooting vor der Kamera und knutschten halb nackt wild miteinander rum. Was sagt denn Vittorias Freund Leonardo DiCaprio (49) zu den heißen Schnappschüssen, die aktuell durch die Medien kursieren? Der Filmstar soll das ganz gelassen sehen und sich keine Sorgen machen. "Die heißblütigen Interaktionen, die Vittoria mit Theo hatte, haben keinen Einfluss auf ihre Beziehung zu Leo, sie wissen beide, dass es nur ein Job ist und dass es kein Thema ist", erklärt ein Insider Daily Mail.

Theo ist ebenfalls in einer Beziehung. Der "The Gentleman"-Darsteller ist bereits seit 2018 mit seiner Partnerin Ruth Kearney (39) verheiratet. Wie sie zu dem schauspielerischen Techtelmechtel ihres Gatten steht, ist bisher unbekannt. In den sozialen Medien bekommt die irische Filmbekanntheit jedoch jede Menge Zuspruch seitens der User. In ihren Augen sei Ruth aktuell die "stärkste Frau der Welt", da sie Theo einfach so mit der italienischen Schönheit Vittoria knutschen sehen kann, womöglich ohne direkt auszuflippen. "Seine Frau ist eine stärkere Frau, als ich es sein könnte" und "Seine Frau ist eine starke Soldatin", lauten nur zwei von unzähligen Kommentaren auf Instagram.

Bei dem Shooting für Dolce & Gabbana waren Theo und Vittoria sehr knapp gekleidet. Die 26-Jährige trug einen weißen Badeanzug und der 39-Jährige war allein mit einem Bade-Speedo ausgestattet. Für die verschiedenen Szenen posierten sie knutschend in einem Schlauchboot oder turtelten eng umschlungen am Strand – das Lächeln in seinem Gesicht und die ausgetauschten Blicke ließen die zwei ziemlich vertraut miteinander wirken.

Getty Images Theo James und seine Frau Ruth Kearney, Oktober 2022

Getty Images Vittoria Ceretti, 2023

