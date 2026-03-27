So erfuhr Lizzie Cundy vom plötzlichen Tod ihres Bruders

Lizzie Cundy musste an Silvester einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die Moderatorin befand sich mit ihren Freunden Claire Sweeney und Paul Cavalier im Urlaub auf Barbados, als sie zehn verpasste Anrufe auf ihrem Handy entdeckte. Die Nummer gehörte ihrem Bruder Peter, doch als Lizzie zurückrief, war es ihre Schwester, die ans Telefon ging und ihr die schreckliche Nachricht überbrachte: Peter war tot. Wie die 57-Jährige jetzt gegenüber Daily Mail erzählte, fiel sie daraufhin auf die Knie und stand völlig unter Schock. Ihre Mutter Gloria Miller war es, die den leblosen Körper ihres Sohnes gefunden hatte. Peter war nur wenige Tage vor seinem 65. Geburtstag an einem Herzstillstand gestorben.

Die zweifache Mutter flog so schnell wie möglich zurück nach Hause, um bei ihrer 91-jährigen Mutter zu sein. "Das Schlimmste war, dass ich nicht bei meiner Mum war", erklärte Lizzie in dem Interview. Sie sei dankbar gewesen, dass sie ihre Freunde bei sich hatte, die sich um sie kümmerten. Der plötzliche Tod ihres Bruders hat bei Lizzie große Ängste ausgelöst. "Mein Bruder ist einfach tot umgefallen und das Gleiche könnte mir passieren", sagte sie. Die Moderatorin ließ daraufhin in der Harley Street Skin Clinic einen sogenannten Longevity-Test durchführen, bei dem unter anderem ihre DNA und ihr Lebensstil untersucht wurden. Erleichtert zeigte sie sich, dass ihre Werte gut waren.

Lizzie verkündete Peters Tod im Januar auf Instagram und schrieb, er sei ein geliebter Sohn, Bruder und Onkel gewesen, der im Theater und Film arbeitete und eine große Liebe für Hunde und Chelsea FC hegte. Das letzte Mal hatte sie ihren Bruder am ersten Weihnachtsfeiertag gesehen und sich am zweiten verabschiedet. "Seine letzten Worte an mich waren: 'Ich liebe dich, Kid', und er gab mir einen Kuss", erinnerte sich die TV-Bekanntheit. Der Verlust ihres Bruders hat Lizzie zum Nachdenken gebracht. "Ich habe für eine Weile meinen Funken verloren, aber jetzt möchte ich das Leben bei den Hörnern packen und jeden Tag optimal nutzen", erklärte sie. Das Leben sei so kostbar, betonte Lizzie. Bereits vor zwei Jahren hatte Lizzie öffentlich über einen dramatischen Moment in ihrem Leben gesprochen. In dem Podcast "Suddenly Single" berichtete die Moderatorin von einem Autounfall, bei dem sie nur knapp dem Tod entkam.

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Getty Images Lizzie Cundy, TV-Bekanntheit

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Getty Images Lizzie Cundy, TV-Persönlichkeit

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Getty Images Lizzie Cundy im November 2023