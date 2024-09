Schwerer Autounfall: Lizzie Cundy ist froh, am Leben zu sein

Lizzie Cundy berichtet von einem schrecklichen Autounfall und dass sie "Glück hat", noch am Leben zu sein. Im Podcast "Suddenly Single" erzählt die Ex-Frau des ehemaligen britischen Fußballspielers Jason Cundy, dass der Unfall viel schlimmer hätte enden können. Sie erinnert sich: "Vor ein paar Tagen stand ich an einem Kreisverkehr, als mir eine Frau mit etwa 80 km/h von hinten auffuhr und mich nach vorne schob." Ihr Auto habe einen Totalschaden, aber Lizzie sei einfach nur dankbar, noch hier zu sein.

In dem Podcast spricht die 56-Jährige ebenfalls über ihre frühere Fernsehserie "WAGs' World". "Ehrlich gesagt habe ich meinen Lebensunterhalt damit verdient – auch wenn ich weiß, dass einige diesen Begriff nicht mögen, aber ich habe damit wirklich meinen Lebensunterhalt verdient. Ich habe eine Sendung mit dem Titel 'WAGs' World' gemacht, in der ich zu den Ehefrauen von Fußballern gegangen bin, in ihre Schubladen und Schränke geschaut und mir diese wunderbaren Häuser angeguckt habe." Für Lizzie sei "WAGs' World" "eine tolle Sendung".

Lizzy wurde vor allem durch ihre Ehe zu Jason Cudy bekannt, einem früheren Verteidiger des FC Chelsea. Die beiden traten 1994 vor den Traualtar, 2012 ließen sie sich scheiden. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Die einstige Spielerfrau moderierte neben ihrer Sendung "WAGs' World" auch noch Shows wie "So Would You Dump Me Now?" oder "Access All Areas".

Getty Images Lizzie Cundy, TV-Bekanntheit

Getty Images Jason und Lizzie Cundy, 2009

