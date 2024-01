Beim Baden: Diebe versuchten, bei Lizzie Cundy einzubrechen!

Da ist sie noch einmal mit einem großen Schrecken davongekommen. Lizzie Cundy wurde durch ihre gescheiterte Ehe zum Fußballer Jason Cundy bekannt. Im Laufe der Jahre hat sie sich nicht nur ein erfolgreiches Standbein als Moderatorin aufgebaut, sondern auch als Influencerin. Auf Social Media verfolgen rund 77.500 Follower das tagtägliche Leben des Models. Doch nun teilt Lizzie erschreckende Nachrichten mit ihren Fans!

Auf Instagram gewährt die 55-Jährige einen tiefen Einblick in ihre Privatsphäre: Offenbar haben Diebe versucht, sich Zugang zu ihrem Haus zu verschaffen. "Das ist also gestern Abend passiert. Nach einem schönen Abendessen mit einer Freundin nahm ich ein Bad und hörte unten einen riesigen Knall und Lärm", schildert Lizzie entsetzt die Situation. Ihr Nachbar habe jemanden beim Herumschleichen entdeckt und direkt gehandelt: "Zum Glück kam die Polizei innerhalb weniger Minuten zu mir nach Hause, aber die zwei Männer sind so schnell in meinen Zaun gefahren, dass sich ihr Auto überschlagen hat."

Wie offen Lizzie mit ihrem Privatleben umgeht, machte sie im August 2022 in einem Interview mit Closer deutlich. Im Gespräch verriet sie nämlich, dass sie ihre Scheide mithilfe einer Laserbehandlung verjüngen und straffen ließ. "Mit meiner Super-Vagina fühle ich mich wie eine neue Frau. Sie ist so eng", betonte die TV-Persönlichkeit im Gespräch.

Lizzie Cundy im Juni 2023

Getty Images Lizzie Cundy, TV-Persönlichkeit

Getty Images Lizzie Cundy, TV-Persönlichkeit

