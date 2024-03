Dates mit Unbekanntem: Ist Lizzie Cundy wieder vergeben?

Lizzie Cundy streut Liebesgerüchte! Die britische TV-Persönlichkeit ist seit Langem Single – mittlerweile wurde sie jedoch schon zum zweiten Mal mit einem Unbekannten gesehen. Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die einstige Spielerfrau in männlicher Begleitung auf dem Weg zu einem Restaurant in London. Lizzie lächelt die Fotografen sogar noch freundlich an, während der mysteriöse Mann neben ihr offenbar weniger Freude an den Aufnahmen hat.

Lizzie teilte im Netz zwar Fotos von dem Abend, jedoch war sie darauf nur alleine zu sehen. Wer mit ihr unterwegs war, will sie wohl vorerst für sich behalten. Ein Insider plaudert jedoch aus, dass es sich dabei um einen Restaurantleiter aus Miami handelt. "Er konnte seine Augen nicht von ihr lassen. Sie sind ein echtes Paar und passen perfekt zusammen", will der Informant wissen. Die beiden sollen bereits 2022 gemeinsam unterwegs gewesen sein.

Über das Datingleben der Radiomoderatorin ist ohnehin nicht viel bekannt. Von 1994 bis 2012 war sie mit dem Fußballprofi Jason Cundy verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und verstehen sich trotz der Trennung blendend. Lizzie würde ihn sogar zu ihrer Hochzeit einladen, wenn sie noch mal heiraten sollte. "Die Leute mögen das seltsam finden, nachdem wir eine so bittere Trennung und Scheidung hinter uns haben, aber wir haben gelernt, dass es viel besser ist, Freunde als Feinde zu sein, vor allem, weil wir zwei reizende Kinder zusammen haben", hatte die ehemals beste Freundin von Herzogin Meghan (42) im vergangenen April gegenüber Daily Mail erklärt.

Getty Images Lizzie Cundy, TV-Persönlichkeit

Getty Images Lizzie Cundy im November 2023

