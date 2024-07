Herzogin Meghan wollte an einer Reality-TV-Show teilnehmen

Gerüchten zufolge soll Herzogin Meghan (42), bereits bevor sie in die britische Königsfamilie einheiratete, eine Vorliebe für englische Männer gehabt haben – das behauptet jedenfalls Lizzie Cundy. Im Gespräch mit Daily Mail will die TV-Persönlichkeit wissen, dass Meghan, bevor sie den Königssohn kennenlernte, den Wunsch hatte, "bei einer englischen Reality-TV-Show" mitzumachen. "Kennst du irgendwelche berühmten Jungs? Ich bin Single und ich liebe englische Männer", soll die Suits-Bekanntheit damals zu Lizzie gesagt haben.

Doch welche Show schwebte der heutigen Herzogin von Sussex vor? Wenn sie auf Dating aus war, hätte sich die britische Version von Der Bachelor angeboten. Bereits vergangenes Jahr erwähnte die 54-Jährige in einem Interview mit GB News, dass Meghan bei "Made in Chelsea" teilnehmen wollte. Demnach habe sie Lizzie gebeten, ihr eine Rolle in der TV-Show zu besorgen. Das sei im Jahr 2013 gewesen – zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich durch Suits zwar schon einen Namen als Schauspielerin gemacht, wollte aber eine Karriere in England starten. "Sie wollte einen Freund und in die Showbusiness-Szene einsteigen und sie wollte einen Job im britischen Fernsehen haben", plauderte Lizzie in dem Gespräch aus. Knapp drei Jahre später zog die heute 42-Jährige dann aber wohl den Jackpot unter all den britischen Single-Männern: Im Jahr 2016 lernte sie Prinz Harry (39), ihren heutigen Ehemann, kennen.

Der Plan, sich einen englischen Mann zu angeln, war demnach von Erfolg gekrönt. Ihren Wunsch, im Fernsehen stattzufinden, scheint die ehemalige Schauspielerin aber immer noch zu haben. Da eine Datingshow nun aber kein geeignetes Format mehr für die zweifache Mama ist, hat sie sich etwas anderes überlegt: Bald startet Meghans eigene Koch- und Lifestyleshow bei Netflix! Wie der PR-Berater der Herzogin gegenüber The Daily Beast verriet, ist Meghans Vorfreude groß – die kommende Serie sei für sie "ein Relaunch zu etwas Neuem und Interessanten".

Anzeige Anzeige

Getty Images Lizzie Cundy, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Meghan mal an einer Reality-TV-Show teilnehmen wollte? Ja, das habe ich ihr ehrlich gesagt zugetraut. Nein, das hätte ich nie von ihr gedacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de