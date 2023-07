Freundin sicher: Meghan ertrug es nicht in Kates Schatten!

Ob sie damit recht hat? Die Britin Lizzie Cundy ist ein beliebter TV-Star in ihrer Heimat und hatte einst zum inneren Kreis von Herzogin Meghan (41) gezählt. Mittlerweile hat diese an der Seite ihres Ehemannes Prinz Harry (38) dem Königreich den Rücken gekehrt und sich in Kalifornien ein neues Leben aufgebaut. Lizzie glaubt zu wissen, dass Meghans Entscheidung mit Prinzessin Kate (41) zu tun hat: Offenbar habe sie es nicht mehr im Schatten ihrer Schwägerin ausgehalten!

Wie die einstige Freundin der Herzogin im Gespräch mit Mirror mutmaßt, habe Meghan gehofft, nach ihrer Hochzeit andere Royals in den Schatten zu stellen: "Offen gesagt, war Meghan dem Job einfach nicht gewachsen. Sie wollte nicht die harte Arbeit auf sich nehmen, Krankenhäuser zu eröffnen und all die Aufgaben zu erfüllen, die Royals haben. Ich glaube, Meghan dachte, sie würde der Star der Show sein." Vor allem die Rangfolge, die vorsieht, dass sie stets hinter Kate zu laufen habe, soll der Amerikanerin missfallen haben.

Offenbar hatte sich Meghan in vielen Punkten verkalkuliert. Auch ihre Pläne, in Hollywood durchzustarten, waren kläglich gescheitert. Lukrative Deals verlor das Paar bereits nach wenigen Monaten wieder, wohinter die Herzogin und ihr Ehemann Sabotage vermuten: "Sie sind überzeugt, dass es auf beiden Seiten des Atlantiks eine gezielte Hasskampagne gegen sie gibt und dass bestimmte Leute versuchen, auf ihnen herumzuhacken."

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Beerdigung der Queen

Getty Images Prinzessin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Turnier 2018

ActionPress Prinzessin Kate und Herzogin Meghan

