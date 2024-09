Sänger Olly Murs kam mit der U-Bahn zu den diesjährigen NTAs

Am Mittwoch fanden die alljährlichen National Television Awards in London statt, bei denen es zu einem regelrechten Promiauflauf kam. Auch der Popsänger Olly Murs (40) war von der Partie und performte sogar an dem Abend für die geladenen Gäste. Um zu der Preisverleihung zu gelangen, wählte der Musiker jedoch ein sehr ungewöhnliches Verkehrsmittel: die U-Bahn! Auf Instagram teilte der X Factor-Star ein Video, das ihn auf einer Rolltreppe im Bahnhof zeigt. "Wie ich versuche, unbemerkt zu den NTAs zu gelangen", schrieb der frisch gebackene Papa zu dem lustigen Clip, in dem er eine Baseballkappe als Kopfbedeckung trägt.

Olly ist jedoch nicht der einzige britische Promi, der mit der U-Bahn zu der Preisverleihung anreiste. Auch die TV-Bekanntheit Lizzie Cundy wählte die öffentlichen Verkehrsmittel. Im Gegensatz zu dem Sänger versuchte die Radiomoderatorin jedoch nicht, unter dem Radar zu bleiben. Im Gegenteil: Wie sie auf Instagram zeigte, verwandelte sie den Bahnwagon zu ihrem persönlichen Laufsteg. Sie trug ein atemberaubendes glitzerndes Abendkleid und posierte für zahlreiche Selfies im Zug.

Nicht nur Olly und Lizzie, sondern auch die TV-Köchin Mary Berry (89) setzte an dem Abend auf Nachhaltigkeit. Die ehemalige "Great British Bake Off"-Jurorin trug ein bodenlanges blaues Saphir-Seidenkleid, welches sie bereits vor elf Jahren zu der Veranstaltung getragen hat. "Ich wollte nichts Neues kaufen, weil ich so selten Kleider trage. Ich habe in meinem Kleiderschrank nachgesehen und dachte, es wäre schön, das Kleid wieder zu tragen", verriet die Kochbuchautorin gegenüber The Mirror.

Instagram / lizziecundy Lizzie Cundy im September 2024

Getty Images Mary Berry im September 2024

