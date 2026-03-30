Ruby Barkers Gewichtskampf: 125 Kilo durch bipolare Störung

Ruby Barker hat sich jetzt mit einem ungewöhnlich offenen Beitrag auf Instagram an ihre Fans gewandt. Die Bridgerton-Schauspielerin spricht darin über ihre starke Gewichtszunahme, die durch die Medikamente verursacht wurde, die sie wegen ihrer Bipolaren Störung einnimmt. In dem Video, das Ruby beim Training im Fitnessstudio zeigt, kämpft sie sichtlich mit ihren Emotionen. Die 29-Jährige verrät, dass sie inzwischen 125 Kilogramm wiegt und beschreibt, wie schwer es für sie ist, mit dieser medizinisch bedingten Veränderung umzugehen. "Es wird nicht genug darüber geredet, wie schwer es ist mit einer medizinischen Gewichtszunahme umzugehen", erklärt die Darstellerin in ihrem Post.

Besonders belastend sei für sie der ständige Vergleich – nicht nur mit anderen Menschen, sondern vor allem mit ihrem früheren Selbst. "Ich fühle mit allen, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben. Der Spiegel, die Vergleiche, die Stimmen im eigenen Kopf. Es fühlt sich manchmal wie ein Albtraum an", schreibt Ruby weiter. In ihrem Beitrag geht sie auch auf ihre Bipolare Störung ein und erklärt, dass die Gewichtszunahme das Ergebnis einer achtmonatigen Behandlung sei. "Viele von euch kennen meine Geschichte und wissen, welche Kämpfe ich aufgrund meiner Bipolaren Störung bereits austragen musste. Das hier sind nun die Effekte von einer achtmonatigen Behandlung", so die Schauspielerin. Trotz der Herausforderungen bleibt Ruby positiv und beendet ihren Text mit den Worten: "Ich tue, was ich kann. Wünscht mir Glück für diese Reise. Ein Schritt nach dem anderen." Besonders dankbar zeigt sie sich für die Unterstützung ihres Partners Oliver in dieser schwierigen Zeit.

Ruby wurde durch ihre Rolle als Marina Thompson in der ersten Staffel der Netflix-Serie "Bridgerton" bekannt. Die Schauspielerin geht bereits seit Längerem sehr transparent mit ihrer mentalen Gesundheit um. Im Mai 2022 erlitt sie einen Zusammenbruch und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie eine Diagnose erhielt. Damals sprach sie von "viel Wut und generationenübergreifenden Traumata" und erklärte, dass sie sich auf dem Weg zur Heilung befinde. Die genaue Diagnose der Bipolaren Störung teilte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit der Öffentlichkeit.

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Getty Images Ruby Barker, Schauspielerin

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Instagram / rubybarker Ruby Barker, Schauspielerin

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Instagram / rubybarker Ruby Barker im April 2024