Hannah Waddingham trauert um ihren heldenhaften Großvater

Hannah Waddingham (51) muss einen schmerzlichen Verlust verkraften. Ihr Großvater Harry Waddingham ist im Alter von 109 Jahren verstorben. Der ehemalige Angehörige der Royal Navy galt als einer der ältesten noch lebenden Kriegsveteranen des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien. Die traurige Nachricht wurde von der Zweigstelle der Royal Navy Association in East Sussex bekanntgegeben. In einer Mitteilung würdigten sie den Verstorbenen mit bewegenden Worten: "Wahrhaftig einer der Letzten unserer größten Generation. Er lebte ein langes und erfülltes Leben und wird sehr vermisst werden. Ruhe in Frieden, Kamerad, deine Pflicht ist erfüllt, wir übernehmen die Wache."

Harry trat bereits im Alter von 16 Jahren im Jahr 1932 in die Navy ein und diente während des gesamten Krieges als Artillerist und Ausbilder für körperliche Ertüchtigung an Bord der HMS Mendip. Im Laufe seiner militärischen Karriere stieg er vom einfachen Matrosen bis zum Leutnant auf. Besonders dramatisch waren seine Erlebnisse während des Krieges: Harry wurde zweimal torpediert und beide Male ins Meer geschleudert. Trotz dieser lebensbedrohlichen Situationen überlebte er und setzte seinen Dienst fort.

Erst im vergangenen Jahr ehrte die "Ted Lasso"-Schauspielerin ihren Großvater während des Royal British Legion Festival of Remembrance öffentlich. Die Veranstaltung dient dazu, an die Opfer und Veteranen militärischer Konflikte zu erinnern. Mit dem Tod von Donald Rose, der im Juli vergangenen Jahres im Alter von 110 Jahren verstarb, war Harry zu einem der ältesten überlebenden Veteranen des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien geworden. Sein außergewöhnlich langes Leben und sein mutiger Einsatz für sein Land werden nun von seiner Familie und ehemaligen Kameraden gewürdigt.

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Getty Images Hannah Waddingham, Schauspielerin

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Getty Images Hannah Waddingham im April 2023

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Getty Images Hannah Waddingham bei den Olivier Awards 2023

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