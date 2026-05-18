Für Peter Andre sind Partner seiner Kids ein Problem

Peter Andre (53) macht sich Gedanken darüber, was passiert, wenn Teenager ihre ersten festen Beziehungen eingehen. In seiner Kolumne im Magazin Women's Health nimmt der 53-jährige Sänger einen Kommentar von Schauspielerin Hannah Waddingham (51) zum Anlass, um über seine eigenen Erfahrungen als Vater zu sprechen. Hannah hatte betont, wie wichtig offene Kommunikation mit ihrer Tochter Kitty sei, die bald zwölf wird – gerade jetzt, wo die Teenagerjahre näher rücken. Peter stimmte ihr zu, gab aber auch zu bedenken, dass für ihn persönlich eine ganz andere Herausforderung im Vordergrund steht: der Moment, in dem Teenager feste Partner bekommen.

"Das Problem kommt für mich, wenn sie Partner bekommen. Man will sie immer mögen, denn wenn nicht, kann man sie wegdrängen", schrieb Peter in seiner Kolumne. Aktuell erlebt er genau diese Phase mit seinem ältesten Sohn Junior Savva Andre (20), der kürzlich zu seiner Freundin Jasmine gezogen ist. Ehefrau Emily Andre mache sich dabei besonders viele Gedanken, wie Peter verrät. Tochter Princess Andre (18) hingegen zeigt noch keine Anzeichen, das Elternhaus verlassen zu wollen: "Jeden Nachmittag bekomme ich die Nachricht, was es zum Abendessen gibt", so Peter über seine 18-jährige Tochter. Außerdem betonte er, dass auch vermeintlich privilegierte Eltern mit Unterstützung im Haushalt mit denselben grundlegenden Erziehungsfragen kämpfen wie alle anderen: "Eltern zu sein ist für alle eine Herausforderung. Das Grundlegende der Erziehung liegt immer noch bei den Eltern."

Peter ist Vater von insgesamt fünf Kindern. Junior und Princess stammen aus seiner früheren Beziehung mit Katie Price (47). Mit seiner heutigen Frau Emily hat er außerdem die zwölfjährige Amelia, die neunjährige Theodore und die zweijährige Arabella. Zuletzt hatte Peter in der britischen Talkshow "Loose Women" offen über seinen Erziehungsstil gesprochen und dabei verraten, dass sich dieser im Laufe der Jahre gewandelt hat – sehr zum Missfallen von Junior.

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Getty Images Junior Andre, Peter Andre und Princess Andre bei der Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning in Leicester Square

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Getty Images Bei den NTA 2025: Princess Andre und Junior Andre auf dem roten Teppich in London

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Instagram / peterandre Peter André und Familie im Urlaub auf Zypern

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