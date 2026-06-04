Hannah Waddingham strahlt auf dem roten Teppich mit Freund

Hannah Waddingham (51) sorgt in London für einen besonderen Auftritt: Bei der Variety Power Of Women-Gala schreitet die "Ted Lasso"-Darstellerin offiziell mit Nick Beresford-Cleary über den roten Teppich. Arm in Arm posiert die Schauspielerin am Mittwochabend strahlend mit dem Arzt vor den Fotografen. In einem tief ausgeschnittenen Neckholderkleid mit gewagtem Beinschlitz setzt Hannah dabei ihre Kurven perfekt in Szene, während Nick im klassischen Anzug an ihrer Seite glänzt. Vor wenigen Wochen hatte sie in einem Interview mit der Women's Health UK verraten, dass sie in einer Beziehung ist und ihr neuer Partner sehr gut aussieht.

Dass hinter dem Mann an Hannahs Seite ein echter Medizinprofi steckt, macht den Auftritt zusätzlich spannend: Nick arbeitet als Consultant Spine Surgeon an den Oxford University Hospitals und im Londoner King Edward VII Hospital und ist sowohl bei planbaren als auch bei Notfall-Eingriffen an der Wirbelsäule im Einsatz. Schon im März hatten gemeinsame Fotos vom Cheltenham Festival erste Liebesgerüchte um die Schauspielerin und den Mediziner ausgelöst. Damals äußerten sich beide allerdings nicht zu ihrem Beziehungsstatus. "Ich habe acht Jahre gebraucht“, gestand Hannah der Women's Health UK, als sie gefragt wurde, ob sie eine neue Beziehung eingehe. "Ich hatte mental und emotional einfach nicht den nötigen Freiraum dafür".

Nach dem Ende der Beziehung zu ihrem langjährigen Partner Gianluca Cugnetto hatte sie sich zunächst vor allem auf ihr Leben als alleinerziehende Mutter fokussiert. Ihre Tochter Kitty, die nach einer Autoimmunerkrankung als Kleinkind längere Zeit in ärztlicher Behandlung war, stand für die Schauspielerin stets an erster Stelle. In Interviews betonte die Britin immer wieder, wie sehr sie diese Zeit geprägt und ihr gleichzeitig neue Stärke gegeben habe. Auch bei der Wahl eines neuen Partners machte Hannah deutlich, dass sie klare Vorstellungen hat: "Ich will einen Mann, der mich einfach hochhebt und sagt: 'Ich hab dich, mir ist es egal, ob du geschminkt bist oder nicht, ich bin glücklich, mit dir im Bett zu liegen und Marmite auf Toast mit einem Glas Milch zu essen'", erklärte sie im "Rule Breakers"-Podcast.

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Getty Images Nick Beresford-Cleary und Hannah Waddingham bei Varietys "Power of Women: London" im The Chancery Rosewood

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Getty Images Nick Beresford-Cleary und Hannah Waddingham ganz verliebt

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Getty Images Jason Sudeikis und Hannah Waddingham beim Photocall für "Ted Lasso" Staffel drei