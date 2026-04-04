Jake Johnson & Jessica Williams knutschen am Filmset

Erwischt? Jake Johnson (47) und Jessica Williams wurden auf einer Parkbank in der kalifornischen Küstenstadt Santa Monica fotografiert, wie sie sich erst lachend unterhielten, bevor es zu einem romantischen Kuss kam. Die Szene spielte sich für ein neues, gemeinsames Filmprojekt ab, an dem der New Girl-Star und die "Shrinking"-Darstellerin derzeit arbeiten. Auf den Bildern, die Just Jared vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden Schauspieler sichtlich vergnügt miteinander arbeiteten und zwischen den Aufnahmen entspannt nebeneinander auf der Bank saßen.

Ebenfalls am Set des geheimnisvollen Projekts war Schauspieler Kevin Bacon (67), der in einer coolen Lederjacke und Sonnenbrille auftrat. Der Hollywoodstar wurde beim Dreh einiger Szenen mit Jake beobachtet und wirkte zwischen den Takes völlig entspannt, während ihm jemand das Make-up nachbesserte. Die Aufnahmen mit Kevin fanden offenbar in der Nähe oder sogar auf demselben Pier statt, der zuvor für die Szenen mit Jake und Jessica genutzt wurde. Welche Art von Szenen Kevin genau drehte, blieb allerdings unklar.

Um welches Projekt es sich bei den Dreharbeiten handelt, ist bislang nicht offiziell bestätigt worden. Spekulationen zufolge könnte es sich um einen Film mit dem Titel "Dear Kevin Bacon" handeln, doch dazu gibt es bisher keine offiziellen Informationen. Jessica ist derzeit in der dritten Staffel der Apple TV-Serie "Shrinking" zu sehen, während Jake in den kommenden Monaten in mehreren Filmen wie "The Dink" und "Wildwood" zu sehen sein wird. Außerdem wird er erneut als Sprecher von Peter B. Parker im kommenden Animationsfilm Spider-Man: Beyond the Spider-Verse zu hören sein.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jake Johnson, Jessica Williams

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Getty Images Kevin Bacon im Juni 2024

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Getty Images Der "New Girl"-Cast