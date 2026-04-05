Jamie Bell übernimmt Hauptrolle in "Peaky Blinders"-Spin-off

Jamie Bell (40) wurde am Samstag erstmals am Set der neuen Peaky Blinders-Serie in Birmingham gesichtet und präsentierte dabei seinen dramatischen Look für die Gangsterrolle. Der 40-jährige Schauspieler wird im Spin-off die neue Hauptrolle spielen. Für die Dreharbeiten trug er einen eleganten dreiteiligen Anzug im Stil der 1950er Jahre, ergänzt durch einen langen marineblauen Mantel und einen auffälligen Fedora-Hut. Besonders ins Auge stach laut Daily Mail seine neue Frisur im Stil der Peaky Blinders, die an den ikonischen Haarschnitt seines Vorgängers Cillian Murphy (49) erinnert. Die Außenaufnahmen zeigten Jamie, wie er in einem Jaguar vor einem Gebäude mit der Aufschrift "Shelby Construction" vorfährt, während zahlreiche als Polizisten verkleidete Komparsen bereits auf einen spannenden Handlungsverlauf hindeuten.

Jamie spielt in der neuen Serie Duke Shelby, den ältesten Sohn von Tommy Shelby, und führt die Geschichte zehn Jahre nach den Ereignissen von "Peaky Blinders: The Immortal Man" fort. Die Handlung ist in Birmingham der frühen 1950er Jahre angesiedelt, einer Zeit gewalttätiger Teddy-Boy-Gangs und des Aufstiegs der berüchtigten Kray-Zwillinge in London. An seiner Seite stehen Charlie Heaton (32) aus Stranger Things, Jessica Brown Findlay (36) aus Downton Abbey, Lashana Lynch (38) und West-End-Star Lucy Karczewski. Die neuen Folgen werden auf Netflix ausgestrahlt. Serienschöpfer Steven Knight (67) erklärte gegenüber der Presse: "Ich bin begeistert, dass wir eine neue Ära von 'Peaky Blinders' ankündigen, in der wir die Geschichte ins Birmingham der Nachkriegszeit der frühen fünfziger Jahre verlegen."

Jamie wurde im Alter von nur 14 Jahren mit seiner preisgekrönten Rolle in "Billy Elliot" berühmt, für die er einen BAFTA erhielt. Seit der Veröffentlichung des Films im Jahr 2000 spielte der Schauspieler in zahlreichen Produktionen mit, darunter "King Kong", "Jumper", "Die Abenteuer von Tim und Struppi", "Rocketman" und "All Of Us Strangers". Die ursprüngliche Serie "Peaky Blinders" lief von 2013 bis 2022 und begleitete die Familie Shelby von 1919 bis in die 1930er Jahre. Die sechste Staffel endete in den 1930er Jahren, während der Film während des Zweiten Weltkriegs spielt, sodass die neue Serie einen zeitlichen Sprung von mehreren Jahren macht.

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Getty Images Jamie Bell, Schauspieler

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Getty Images Jamie Bell im Mai 2019

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Getty Images Charlie Heaton bei der Premiere von HBOs "Industry" Staffel 4 in New York