Pixie Lott: Acht Wochen nach der Geburt wieder auf der Bühne

Pixie Lott (35) zog nur acht Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes per Kaiserschnitt wieder zurück auf die Bühne. Unterstützt wurde sie dabei vor allem von ihren Eltern Beverley und Stephen, die sie zu jedem Auftritt begleiten. "Ich habe keine andere Hilfe als meine Mum und meinen Dad", verrät Pixie gegenüber der Daily Mail. Ohne ihre Eltern könne sie den Spagat zwischen Karriere und Mutterschaft nicht bewältigen, betont sie.

Backstage geht es dabei oft chaotisch zu, wie die Musikerin offen zugibt. Während Bertie herumtobt und Süßigkeiten verschüttet, werden Strampler im Waschbecken gewaschen, sie selbst wärmt ihre Stimme auf, lässt sich schminken und stillt gleichzeitig – bevor sie auf die Bühne geht. "Niemand sieht, wie verrückt es backstage ist", erzählt sie. Den Namen ihres zweiten Sohnes, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire (37) hat, möchte die Sängerin noch nicht öffentlich preisgeben. Oliver und Pixie hatten sich kennengelernt, als sie 19 Jahre alt war, heirateten im Jahr 2022.

Pixies Eltern waren auch schon während ihrer frühen Karriere eine wichtige Stütze für sie. Als Teenager stand die Italia-Conti-Schülerin bereits im West End auf der Bühne, mit 18 Jahren startete sie ihre Musikkarriere. Ihr Debütalbum "Turn It Up" erreichte 2009 Platz sechs der britischen Charts. Ihre Familie habe sie vor den Schattenseiten des Ruhms beschützt, erklärt die Künstlerin, die auch als Jurorin bei "The Voice Kids" und in verschiedenen Filmprojekten zu sehen war. Als Vorbild dient ihr Sophie Ellis-Bextor (46), die fünf Kinder hat und ebenfalls erfolgreich als Musikerin arbeitet. "Ich würde gerne mehr Kinder haben", lächelt Pixie. "Warum nicht einfach alles noch verrückter machen? Sophie ist inspirierend."

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Instagram / pixielott Pixie Lott im März 2025

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Getty Images Pixie Lott bei ITV Palooza 2023

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Getty Images Pixie Lott bei den Harper's Bazaar Women of the Year Awards, 2022