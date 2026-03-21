Nach 20 Jahren: Kevin Bacon und Ehefrau Kyra im Regie-Stuhl

Kevin Bacon (67) feiert nach zwei Jahrzehnten seine Rückkehr in den Regiestuhl – und das zusammen mit seiner Ehefrau Kyra Sedgwick (60). Bei der Premiere ihres gemeinsamen Films "Family Movie" beim SXSW Film & TV Festival schwärmte der Schauspieler gegenüber dem Magazin People von der Zusammenarbeit mit Kyra, mit der er seit über 30 Jahren verheiratet ist. "Es war ziemlich vertraut, wieder in diese Rolle zu schlüpfen, und meine Partnerin als Co-Regisseurin an meiner Seite zu haben, war einfach großartig, denn wenn ich etwas übersehen oder vergessen habe, war sie gleich zur Stelle", erklärte er. Kevin stand zuletzt im Jahr 2005 für seinen Film "Loverboy" hinter der Kamera. Das Besondere an "Family Movie" ist, dass neben Kevin und Kyra auch die gemeinsamen Kinder Sosie Bacon (34) und Travis Bacon (36) Teil des Projekts sind. Beide haben Rollen im Film übernommen.

Der "Footloose"-Star verriet, dass seine jahrelange Erfahrung als Schauspieler ihm bei der Regie geholfen habe. "Ich bin jemand, der sehr sensibel dafür ist, was der Regisseur durchmacht", sagte Kevin im Interview. Er sei sich der Herausforderungen des Jobs schon immer bewusst gewesen. "Man muss ein Idiot sein, wenn man an einem Set ist und nicht merkt, wie hart das ist. Man muss nur hinschauen. Es ist einfach hart", betonte der Schauspieler. In "Family Movie", einer Horror-Komödie, spielen Kevin, Kyra, Sosie und Travis die Familie Smith, die auf ihrer Farm zusammenkommt, um einen Low-Budget-Horrorfilm zu drehen – bis plötzlich eine echte Leiche am Set auftaucht.

Kyra und Kevin sind seit 1988 verheiratet. Die 60-jährige Schauspielerin schwärmte gegenüber dem Magazin Hollywood Reporter von der gemeinsamen Arbeit mit ihrer Familie: "Es war immer einfach, und es war schockierend wunderbar." Besonders beeindruckt zeigte sie sich davon, ihre Kinder bei der Arbeit beobachten zu können. "Es ist sehr selten, dass man als Elternteil – gerade bei erwachsenen Kindern – miterleben kann, wie sie sich in der Welt und gegenüber anderen Menschen verhalten. Sie haben sich einfach großartig benommen!", freute sich Kyra. Auch Tochter Sosie zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit und lobte ihre Eltern. "Sie sind beide großartig in der Zusammenarbeit. Sie respektieren den eigenen Prozess als Schauspieler sehr", schwärmte sie und fügte hinzu: "Beide sind Schauspieler, daher ist die Kommunikation leichter, und ich hatte einfach eine großartige Zeit." Sohn Travis, der im Film Trent Smith spielt und außerdem die Filmmusik komponierte, sieht das Projekt ebenfalls als kostbare Erinnerung: Man könne es sich "an die Wand hängen und in Erinnerungen schwelgen". So ist "Family Movie" für die Bacons nicht nur ein berufliches Comeback, sondern auch ein sehr persönliches Familienkapitel geworden.

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Getty Images Kyra Sedgwick und Kevin Bacon, Januar 2019

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Frazer Harrison / Getty Images Schauspieler Kevin Bacon und Kyra Sedgwick bei den Golden Globes 2018

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Getty Images "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Sosie Bacon