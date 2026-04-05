Nach "The 50": Gina Beckmann packt über Marvin-Flirt aus

Gina Beckmann (25) und Marvin Manson (30) sind sich in der aktuellen Staffel von The 50 nähergekommen. Die beiden Realitystars verbrachten in der Show sogar mehrere Nächte zusammen, bevor sie gleichzeitig aus dem Format ausschieden, weil sie bei der Abstimmung nicht genügend Stimmen von ihren Mitkandidaten erhalten hatten. Jetzt hat Gina auf Instagram verraten, wie es nach ihrem Ausstieg mit dem Flirt weiterging und warum die Romanze zwischen ihr und dem ehemaligen Temptation Island-Verführer schnell wieder vorbei war. "Die am häufigsten gestellte Frage, die ich derzeit von euch bekomme, ist: 'Wie ging es eigentlich mit Marvin weiter? Und was ist nach 'The 50' passiert?' Und damit wir dem Ganzen jetzt mal ein Ende setzen, beantworte ich euch endlich mal die Frage", erklärte sie.

Die Forsthaus Rampensau Germany-Gewinnerin berichtete, dass sie und Marvin nach ihrem gemeinsamen Rauswurf zunächst zusammen ins Hotel gebracht wurden und anschließend essen gingen. Gina habe ihm dann vorgeschlagen, noch etwas Zeit miteinander zu verbringen. "Ich hatte Marvin dann halt gefragt – weil ich mache das eigentlich fast nach jeder Show, die im Ausland ist, dass ich dann länger bleibe –, ob er nicht auch mit mir zusammen längerbleiben will, so ein bisschen Urlaub zusammen machen", erzählte sie. Doch der 30-Jährige lehnte ab, weil er für Fame Fighting trainieren wollte. Daraufhin blieb Gina alleine noch vor Ort. "Das war dann eigentlich wie so eine Urlaubsromanze. Man hat noch ein bisschen geschrieben und dann war es auch schon wieder over", resümierte sie.

Zwischen den beiden Reality-TV-Stars scheint trotz des schnellen Endes aber alles im Grünen zu sein. "Es ist auf jeden Fall überhaupt gar kein böses Blut oder so zwischen mir und Marvin. Also, es ist alles gut zwischen uns", stellte Gina auf Instagram klar. Dass es in der Gameshow nicht nur um Geld gehen würde, hatte sich bereits vor dem Start der Staffel angedeutet. Bei "The 50" treten fünfzig Realitystars gegeneinander an, um für einen ihrer Follower Geld zu gewinnen. Dafür müssen sie sich in Spielen beweisen und sich durch Allianzen absichern, falls sie auf der Exit-Liste stehen und auf die Stimmen ihrer Mitkandidaten angewiesen sind. Doch wie sich zeigte, kam es zwischen mehreren Teilnehmern auch zu intimen Momenten.

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Imago / BOBO Collage: Gina Beckmann und Marvin Manson, "The 50"-Stars

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Amazon Prime Die Kandidaten der dritten Staffel von "The 50"

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Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Realitystar