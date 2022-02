Traurige Nachrichten für die New Girl-Fans. Über sieben Staffeln hinweg unterhielten Zooey Deschanel (42) und ihre Schauspielkollegen die Zuschauer in der Sitcom rund um Jessica Day und ihre chaotischen Mitbewohner. Nick Miller, der von Jake Johnson (43) gespielt wird, führt in der Serie eine Freundschaft mit einem lustigen älteren Herren: Tran. Jetzt wurde bekannt, dass dessen Darsteller Ralph Ahn gestorben ist – er wurde stolze 95 Jahre alt.

Auf seiner Instagram-Seite meldete sich Jake mit diesen traurigen Nachrichten. "Ruhe in Frieden", schrieb er zu einer Fotoreihe von Ralph und teilte rührende Worte über den verstorbenen Fernsehstar. "Es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Er hat uns so viel gegeben – und das, obwohl er kaum Text hatte. Ich habe es geliebt, wenn er am Set war", erinnerte sich der 43-Jährige. Auch Hauptdarstellerin Zooey drückte unter dem Beitrag ihre Trauer aus. "Nein", kommentierte sie den Post und fügte ihrem Ausdruck der Ungläubigkeit ein weinendes Emoji hinzu. Nähere Hintergründe zur Todesursache sind bisher nicht bekannt.

Produzentin Liz Meriweather hatte Ralph ursprünglich gar nicht als festen Bestandteil von "New Girl" eingeplant – die Rolle des Tran entpuppte sich allerdings schnell zum Fanliebling. 2014 verriet sie, dass ihr die Entscheidung, den US-Amerikaner mit koreanischen Wurzeln regelmäßig auftreten zu lassen, nicht schwergefallen sei. "Es ist so leicht, für ihn zu schreiben", betonte sie und fügte hinzu, dass erst Jake sie auf die Idee gebracht hatte.

Getty Images Zooey Deschanel bei der Premiere von "Good Boys"

Getty Images "New Girl"-Darsteller Jake Johnson

Getty Images Der "New Girl"-Cast

