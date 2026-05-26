Tochter von Heino Ferch startet als Reiterin durch

Große Freude für Heino Ferch (62) und seine Familie: Die 17-jährige Tochter des Schauspielers, Ava Ferch, hat beim Reittturnier TSCHIO in Aachen ihren bislang größten Karriereerfolg gefeiert. Gemeinsam mit der deutschen Meisterin Anna Sandmann gewann sie den Staffel-Wettbewerb, der aus Springreiten, einem Sprint zur Kutsche und Vierspänner-Fahren bestand. Dabei lieferte Ava mit ihrem Wallach Elvic einen fehlerfreien Ritt ab und begeisterte das Publikum so sehr, dass es sie mit rhythmischem Applaus durch den gesamten Parcours begleitete. Selbst absolute Topstars der Szene mussten sich der jungen Reiterin geschlagen geben.

Gegenüber Bild schwärmte Ava von ihrem Auftritt: "Es war ein einmaliges Gefühl, das ich so noch nie erlebt habe. Es ist lange mein Ziel und mein Traum gewesen, in Aachen reiten zu dürfen." Dabei betonte sie, dass ihr Pferd die eigentliche Hauptrolle gespielt habe: "Ich bin sehr stolz, aber der eigentliche Star ist mein Pferd. Ich habe Elvic seit einem Jahr und er ist mein bester Freund. Wir verstehen uns blind." Auch ihre Mutter Marie-Jeanette Ferch (49) zeigte sich gegenüber Bild überwältigt: "Aachen ist wie Wimbledon fürs Tennis. Es war Avas großer Traum, eines Tages auf dem heiligen Gras und vor der Kulisse zu reiten. Dass es geklappt hat, ist richtig cool. Bei der Siegerehrung sind mir die Tränen gekommen. Ich bin unendlich glücklich und stolz."

Der Erfolg in Aachen ist ein weiterer Meilenstein in Avas noch junger Karriere. Die 17-Jährige gehört zum TSCHIO Aachen Campus Exzellenz-Programm und wurde bereits mit dem Goldenen Reitabzeichen ausgezeichnet – sie gilt als eines der größten Nachwuchstalente im Springsattel. Ihre Leidenschaft für Pferde hat Ava von ihrer Mutter geerbt: Marie-Jeanette Ferch, deren Ehe mit Heino 2024 zu Ende ging, war selbst eine erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin. Die Familie lebt gemeinsam am Ammersee. Vater Heino Ferch wurde einem breiten Publikum unter anderem durch seine Rollen in zahlreichen deutschen Kinofilmen und TV-Produktionen bekannt.

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Getty Images Heino Ferch im Oktober 2016 in Rom

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Getty Images Marie-Jeanette Ferch und Heino Ferch

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Imago Marie-Jeanette Ferch bei den Salzburger Festspielen 2019 zur Premiere von "Simon Boccanegra"