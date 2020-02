Duffy meldet sich zurück – und das mit einer schockierenden Beichte! 2011 hatte sich die Sängerin plötzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Warum war nicht klar – bis jetzt: Sie offenbarte, dass sie vor Jahren verschleppt, vergewaltigt und tagelang festgehalten wurde. Das Trauma habe sie mittlerweile überwunden und will zurück ins Rampenlicht. Ob sie an ihren früheren Erfolg anknüpfen kann? Hier kommen die spannendsten Fakten zur Karriere der Britin – und zu ihrem Privatleben.

Ihre Musik

2008 veröffentlichte Duffy ihr erstes Album "Rockferry" – unter anderem mit ihrem wohl bekanntesten Hit "Mercy". Die Platte war nicht nur ein echter Kassenschlager, der insgesamt über sieben Millionen Mal verkauft wurde, sondern bescherte der heute 35-Jährigen sogar ihren ersten Grammy Award für das beste Pop-Album. 2010 legte sie dann mit "Endlessly" nach. Die Auskopplung "Well, Well, Well" ist bis heute ein echter Ohrwurm.

Ihr Liebesleben

Bis 2006 war die Blondine mit Mark Durston liiert. Damals hieß es zunächst, dass der Eventmanager die Beziehung beendet habe, weil Duffy einfach nicht genügend Zeit für ihn gehabt habe. Die wiederum behauptete, dass das eine glatte Lüge sei. Der wahre Grund für das Liebesaus sei, dass er sie betrogen habe. 2009 bandelte die Beauty dann mit Rugby-Spieler Mike Philipps an. Doch nach nur zwei Jahren war es zwischen den Turteltauben schon wieder aus und vorbei.

Feuer-Drama

Ihre Entführung und Vergewaltigung war nicht Duffys erstes traumatisches Erlebnis: 2012 konnte sie sich gerade noch rechtzeitig aus einem brennenden Gebäude retten. Sie bewohnte damals ein Luxus-Penthouse in London. Als das Feuer ausbrach, hatte sie nur ihre zwei Katzen und ihren Hund gerettet und die Flucht ergriffen. Alle drei sind damals mit dem Schrecken davon gekommen.

Getty Images Duffy bei einem Konzert in New York

Getty Images Sängerin Duffy

Getty Images Duffy im Januar 2011

Getty Images Sängerin Duffy im März 2011

