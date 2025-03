Nach fünf Jahren: Duffy feiert Comeback auf Social Media

Die Sängerin Duffy (40) meldet sich nach langer Abwesenheit mit einem TikTok-Clip zurück und lässt damit die Herzen ihrer Fans höherschlagen. In dem kurzen Video singt die walisische Sängerin, die mit Hits wie "Warwick Avenue" oder "Stepping Stone" weltberühmt wurde, eine Remix-Version ihres ikonischen Songs "Mercy". Veröffentlicht wurde der Clip von Emotion HQ, einem DJ- und Produzententeam, die Duffy für dieses Projekt gewinnen konnten. Der Auftritt ist besonders überraschend, da sie zuletzt vor über zehn Jahren in der Öffentlichkeit stand.

Der Grund für ihr plötzliches Verschwinden sorgte 2020 für Schlagzeilen. In einem emotionalen Statement auf Instagram offenbarte Duffy, dass sie Opfer eines schrecklichen Verbrechens wurde. Sie schilderte, wie sie an ihrem Geburtstag unter Drogen gesetzt, entführt und anschließend über mehrere Tage in einem fremden Land festgehalten wurde. In dieser Zeit erlebte sie sexuelle Gewalt und blieb aus Angst vor ihrem Peiniger jahrelang still. Erst durch die Unterstützung eines Journalisten und einer Therapeutin fühlte sie sich stark genug, ihre erschütternde Geschichte öffentlich zu teilen. Damals erklärte sie: "Der Schmerz ließ mich lange Zeit nicht singen, weil mein Herz gebrochen war."

In den Jahren nach dem Trauma zog sich die Grammy-Preisträgerin komplett zurück, um sich zu erholen. Sie berichtete, dass sie in dieser schwierigen Zeit mehrere Male umzog, um Sicherheit zu finden, und sich nur sehr langsam wieder an die Welt herankämpfte. Die Rückkehr auf Social Media markiert einen weiteren wichtigen Schritt, und die Fans zeigen sich begeistert davon, Duffy wiederzusehen. Ihre Musik bleibt legendär und ihr mutiger Weg beeindruckt bis heute. Ob dieser TikTok-Beitrag auf ein mögliches musikalisches Comeback hindeutet, bleibt jedoch abzuwarten.

Getty Images Duffy, Sängerin

Getty Images Duffy im März 2011

