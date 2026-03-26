Sängerin Duffy spricht in neuer Doku über ihre Entführung

Duffy (41) öffnet sich jetzt in einer neuen Dokumentation auf Disney+ so persönlich wie nie zuvor und spricht erstmals ausführlich über ihre Entführung und sexuelle Gewalt. Die Sängerin, die 2009 mit ihrem Debütalbum "Rockferry" weltweit durchstartete, verschwand bereits ein Jahr später plötzlich aus der Öffentlichkeit. Erst 2020 machte sie publik, dass sie damals über Wochen hinweg betäubt, festgehalten und vergewaltigt wurde. Nun kehrt die "Mercy"-Interpretin zurück ins Rampenlicht, um sich ihrer Vergangenheit zu stellen und ihre Geschichte selbst zu erzählen. Die abendfüllende Dokumentation soll zeigen, warum eine der erfolgreichsten britischen Künstlerinnen ihrer Zeit plötzlich von der Bildfläche verschwand.

"Sie verschwand vom Erdboden und hat nicht wirklich darüber gesprochen, was in dieser Zeit passiert ist, außer vor etwa fünf oder sechs Jahren in einem Social-Media-Post", erklärte Angela gegenüber dem Magazin Variety. Die Verantwortlichen seien sich der großen Verantwortung bewusst, diese Geschichte mit Sorgfalt und Sensibilität zu behandeln, da Duffy nun zum ersten Mal umfassend über das Geschehene spreche. Im Februar 2020 hatte die Musikerin in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post erstmals öffentlich gemacht, dass sie vier Wochen lang entführt und vergewaltigt worden war. In einem später veröffentlichten persönlichen Essay beschrieb sie laut People Magazine, wie sie an ihrem Geburtstag in einem Restaurant unter Drogen gesetzt und anschließend in ein fremdes Land gebracht wurde, wo der Täter sie in einem Hotelzimmer vergewaltigte.

In ihrem Text machte Duffy zudem deutlich, warum sie sich überhaupt dazu entschlossen hatte, ihre Geschichte öffentlich zu machen. "Ich teile das, weil wir in einer verletzten Welt leben und ich mich nicht mehr dafür schäme, dass mir etwas so Schlimmes widerfahren ist", erklärte die Sängerin in dem Essay, wie People Magazine berichtet. Gleichzeitig betonte sie ihre Hoffnung, anderen Betroffenen von sexualisierter Gewalt Mut zu machen: "Ich glaube, wenn man von Herzen spricht, antwortet das Herz der Anderen. So dunkel meine Geschichte auch ist, ich spreche von Herzen – für mein Leben und das anderer Menschen, denen dasselbe widerfahren ist."

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Getty Images Duffy, Musikerin

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Getty Images Duffy beim V Festival 2009

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Musikerin Duffy