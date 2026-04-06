Nach Skandal: Taylor Frankie Paul verlässt Mormonenkirche

Taylor Frankie Paul (31) hat bekannt gegeben, dass sie sich von der mormonischen Kirche loslöst. Die 31-jährige Social-Media-Star teilte die Entscheidung auf Social Media mit, nachdem ihre Staffel der Dating-Show The Bachelorette kurz vor der Ausstrahlung abgesagt worden war. Grund für die Absage war ein Video, das Mitte März veröffentlicht wurde und Taylor dabei zeigt, wie sie ihren Ex-Freund Dakota Mortensen (33) im Februar 2023 attackiert – während ihre minderjährige Tochter anwesend war. In ihrer Instagram-Story erklärte Taylor nun, dass sie "als Mormonin geboren und aufgewachsen" sei und "immer Liebe und Respekt dafür haben" werde. "Aber jetzt ist es Zeit, mich davon zu lösen", schrieb der "The Secret Lives of Mormon Wives"-Star.

Die Realitydarstellerin betonte in ihrem Statement, dass sie weiterhin an ihrem Glauben festhalten werde. "Ich glaube fest an Christus, Gott, die Bibel, das Göttliche", schrieb sie. "Ich glaube, wir werden geliebt, egal ob wir im Kirchengebäude oder vom Badezimmerboden zu Hause aus beten." Taylor fügte hinzu, dass sie auch Gnade und Liebe von Menschen erfahren habe, die sich nicht sicher sind, was sie glauben – "und das ist auch in Ordnung". Sie werde zwar gelegentlich weiterhin mit ihrer Familie an religiösen Veranstaltungen teilnehmen, möchte aber persönliche Veränderungen auf Basis ihrer Überzeugungen und Lebenserfahrungen vornehmen. ABC teilte nach der Absage der Show mit: "Im Licht des neu veröffentlichten Videos haben wir die Entscheidung getroffen, derzeit nicht mit der neuen Staffel von 'The Bachelorette' fortzufahren. Unser Fokus liegt darauf, die Familie zu unterstützen."

Der Gewaltvorfall vom Februar 2023 hatte bereits damals rechtliche Konsequenzen für Taylor. Im August 2023 bekannte sie sich der schweren Körperverletzung schuldig, vier weitere Anklagepunkte wurden im Rahmen einer Vereinbarung fallengelassen. Die Influencerin steht seitdem unter Bewährung, die voraussichtlich bis August 2026 andauern wird. Bodycam-Aufnahmen von ihrer Verhaftung zeigten, wie Dakota versuchte, die Polizisten davon zu überzeugen, stattdessen ihn ins Gefängnis zu bringen. Er wollte lediglich, dass Taylor "Hilfe bekommt", wie er den Beamten damals erklärte. Aus ihrer früheren Ehe mit Tate Paul hat Taylor zwei Kinder, darunter die Tochter Indy.

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Imago Taylor Frankie Paul, März 2026

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei der Premiere von Hulus "The Secret Lives Of Mormon Wives" Staffel 2 in den Paramount Studios, Los Angeles

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Instagram / dakota_mortensen Dakota Mortensen, "The Secret Lives of Mormon Wives"-Bekanntheit