Raúl Richter bei "Are You The One?": Das sagt Ex Vanessa

Raúl Richter (39) sorgt mit seiner Teilnahme bei der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love für Gesprächsstoff – und jetzt meldet sich auch endlich seine Ex Vanessa Schmitt zu Wort. Anfang des Jahres hatten der Schauspieler und das Model ihre Trennung öffentlich gemacht, vor wenigen Tagen wurde dann bekannt, dass Raúl in der Kuppelshow nach der großen Liebe sucht. In einer Fragerunde auf Instagram wollten Vanessas Follower nun wissen, was sie von seinem Realityshow-Auftritt hält. Auf die direkte Frage "Was sagst du dazu, dass Raúl bei Ayto ist?" reagierte die Influencerin eher zurückhaltend.

In ihrer Instastory erklärt Vanessa zunächst, dass sie zu diesem Thema besonders viele Nachrichten bekommen habe. "Auch hierzu habe ich viele Fragen bekommen. Ich werde mich dazu aber nicht äußern. Ich denke mir einfach meinen eigenen Teil", schreibt sie zu der Frage und macht damit klar, dass sie sich nicht weiter in die Diskussion hineinziehen lassen möchte. Konkrete Details zu der Trennung oder dazu, ob sie von Raúls Show-Teilnahme vorher wusste, lässt sie offen. Unter ihren Followern sorgt die knappe Antwort dennoch für reichlich Gesprächsstoff: In den sozialen Medien wird fleißig darüber spekuliert, ob der TV-Star sich möglicherweise auch mit Blick auf das Flirtformat getrennt haben könnte.

Raúl und Vanessa galten lange als Traumpaar und hatten sogar bereits Hochzeitspläne geschmiedet, bevor die Beziehung überraschend zerbrach. Der Schauspieler hatte vor einiger Zeit in einem Interview erzählt, dass vor allem der wachsende Druck rund um die geplante Hochzeit eine Rolle gespielt habe und beide diesen als belastend empfunden hätten. Über private Details aus ihrem gemeinsamen Alltag spricht das Ex-Paar öffentlich nur selten, stattdessen konzentriert sich Vanessa inzwischen auf ihre Arbeit als Model und ihre Präsenz in den sozialen Medien, während Raúl neben der Schauspielerei immer wieder in TV-Formaten auftaucht. Wie das Verhältnis der beiden heute ist, lassen sie nach außen weitgehend offen – persönliche Themen behalten sie offenbar lieber für sich.

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Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt, 2022

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RTL / Katya Bulgakova Raúl Richter, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

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RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024