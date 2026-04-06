Frankie Muniz hatte keine Lust auf das "Malcolm"-Vorsprechen

Frankie Muniz (40) erinnert sich an das Casting für die Serie Malcolm mittendrin, das beinahe nie stattgefunden hätte. Der Schauspieler sollte am Tag des Vorsprechens eigentlich einen Werbespot für Pizza Hut drehen. "Ich müsste vielleicht zwölf oder 13 Jahre alt gewesen sein. Der Dreh für den Pizza-Hut-Werbespot sollte am Tag meines Malcolm-Castings stattfinden. Wir sollten, glaube ich, um 10 Uhr anfangen und mein Malcolm-Vorsprechen war um 9:30 Uhr", erzählte Frankie jetzt im Gespräch mit Entertainment Tonight. Er habe damals zu seiner Mutter gesagt: "Auf gar keinen Fall schaffen wir das. Wir können das nicht machen. Der Pizza-Werbespot, das ist mein großer Durchbruch. Ich muss da hin."

Trotz seiner Bedenken ging Frankie schließlich zum Vorsprechen – allerdings widerwillig. "Ich bin dann reingegangen und habe meinen Text so schnell und so genervt wie möglich aufgesagt, weil ich es einfach nur hinter mich bringen wollte", erinnert sich der Schauspieler lachend. Doch genau diese genervte und hektische Art sei perfekt für die Rolle des Malcolm gewesen. "Wenn man darüber nachdenkt, war genau das Malcolm", stellt Frankie fest. Diese Erkenntnis kam ihm allerdings erst viel später, als er die Serie 2017 gemeinsam mit seiner Frau Paige noch einmal anschaute. "Sie hat mich angesehen und gesagt: Du hast überhaupt nicht gespielt", verriet er. Das habe ihn zunächst verunsichert, schließlich sei Malcolm ziemlich neurotisch gewesen – doch beim Dreh des Reboots habe er gemerkt, dass Paige recht hatte.

"Malcolm mittendrin" lief von 2000 bis 2006 über sieben Staffeln auf dem Sender Fox. Das Revival mit dem Titel "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" startet am 10. April in den USA. Mit dabei sind neben Frankie auch Bryan Cranston (70) als Hal, Jane Kaczmarek (70) als Lois, Chris Kennedy Masterson als Francis, Justin Berfield (40) als Reese und Emy Coligado als Piama. Zu den neuen Gesichtern gehören Keeley Karsten als Malcolms Tochter Leah, Kiana Madeira (33) als Malcolms Freundin Tristan sowie Caleb Ellsworth-Clark als Dewey. Die Rolle des Dewey wurde in der Originalserie von Erik Per Sullivan (34) gespielt.

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Getty Images Frankie Muniz, Schauspieler

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Getty Images Der Cast von "Malcolm mittendrin"

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SIPA PRESS "Malcolm mittendrin"-Cast