Zayn Malik glücklich: Seine Tochter Khai liebt seine Musik

Zayn Malik (33) hat in einem aktuellen Interview verraten, wie seine Tochter Khai auf seine Musik reagiert. Der Sänger, der gerade seine neue Single "Sideways" veröffentlicht hat, sprach im Gespräch mit SiriusXM The Pulse darüber, dass seine Tochter eine begeisterte Zuhörerin seiner Songs ist und ihm auch regelmäßig ihre Meinung dazu mitteilt. Die Fünfjährige, die aus seiner Beziehung mit Gigi Hadid (30) stammt, hat dabei ein ganz eigenes Bewertungssystem entwickelt: Sie zeigt ihm mit Daumen hoch, Daumen runter oder Daumen zur Seite, wie gut ihr die jeweiligen Songs gefallen. "Sie liebt meine Musik und sagt mir definitiv ihre Meinung", erzählte Zayn im Interview.

Allerdings gibt es auch Songs, die der 33-Jährige seiner Tochter bewusst nicht vorspielt. "Es gibt einige Lieder, die ich ihr nicht vorspielen möchte, weil da offensichtlich Schimpfwörter drinstecken und die Konzepte etwas erwachsen sind", erklärte er. Für einige seiner Tracks bekam er von Khai sogar einen doppelten Daumen hoch, während sie bei ein oder zwei Songs nur den Daumen zur Seite zeigte. Ein besonderer Papa-Moment war für Zayn seine Zusammenarbeit mit Jisoo von BLACKPINK. "Meine Tochter ist so ein großer Fan, und ich wollte cool sein", gab er ehrlich zu. Khai steht nämlich auf K-Pop-Gruppen wie TWICE und BLACKPINK, und mit der Kollaboration konnte Zayn ordentlich Punkte bei seiner Tochter sammeln.

Khai ist sich durchaus bewusst, dass ihr Vater ein Popstar ist, auch wenn sie laut Zayn noch nicht das volle Ausmaß davon versteht. "Sie weiß, dass ihr Papa ein Popstar ist und dass ihr Papa singt, und sie prahlt damit manchmal ein bisschen, wie eine Fünfjährige das eben tut", verriet er im Radiointerview. Die Kleine liebt es selbst zu singen und zu tanzen, und Zayn denke beim Musikmachen immer an sie. Seine Tochter sei für ihn eine wichtige Inspiration, und er freue sich über ihre ehrlichen Reaktionen auf seine neuen Songs, die Teil seines kommenden Albums "KONNAKOL" sind.

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Getty Images Zayn Malik, Musiker

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Laurent VU/SIPA/ActionPress Zayn Malik, Sänger

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Instagram / zayn Zayn Malik, Sänger